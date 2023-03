Weltmeister Julián Álvarez verlängert bei Manchester City

Hinter Haaland ist er in Manchester nur die Nummer zwei im Sturmzentrum, doch das hält City nicht davon ab, mit Álvarez zu verlängern.

WAS IST PASSIERT? Weltmeister Julián Álvarez bleibt Manchester City langfristig erhalten. Wie der englische Meister am Donnerstag mitteilte, verlängerte der Argentinier seinen Vertrag vorzeitig um ein weiteres Jahr bis 2028.

WAS WURDE GESAGT? "Ich bin sehr zufrieden mit meiner ersten Saison hier, aber ich kann noch viel mehr erreichen", sagte Alvarez, der für Argentinien bei der WM in Katar vier Tore geschossen hatte: "Ich weiß, dass ich noch besser werden kann, und City bietet mir alles, was ich brauche, um mein Potenzial auszuschöpfen."

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty

Jan Kruger/Getty Images

WIE GEHT ES WEITER?

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Álvarez war im vergangenen Jahr vom argentinischen Erstligisten River Plate nach Manchester gewechselt, City hatte den Stürmer jedoch gleich wieder an seinen Ex-Verein bis Juli verliehen.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: In seinen bislang 33 Spielen für die Skyblues erzielte der 23-Jährige zehn Tore.