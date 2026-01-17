In der 3. Liga geht am Samstag (17. Januar) das Spiel zwischen Alemannia Aachen und dem VfL Osnabrück über die Bühne. Dieses steigt im Tivoli. Der Anpfiff im Sportpark Soers ertönt 16.30 Uhr.

Nach jeweils 19 Drittliga-Auftritten halten Alemannia Aachen und der VfL Osnabrück bei 21 und 32 Punkten.

Alemannia Aachen vs. VfL Osnabrück live im Free TV und Live Stream: Wer zeigt / überträgt die 3. Liga heute live?

Die Partie zwischen Alemannia Aachen und dem VfL Osnabrück könnt Ihr komplett live bei MagentaSport verfolgen. Die Übertragung beginnt um 16.15 Uhr, dabei führt Thomas Wagner durch die Sendung, während Philip Konrad den Kommentar übernimmt. Für MagentaTV-Bestandskunden liegt der Preis bei 9,95 Euro im Jahresabo oder 14,95 Euro monatlich. Ohne bestehenden MagentaTV-Vertrag kostet das Angebot 14,95 Euro im Jahresabo bzw. 19,95 Euro im Monatsabo.

Spiel Alemannia Aachen - VfL Osnabrück Wettbewerb 3. Liga, 15. Spieltag Datum Samstag, 17. Januar 2026 Uhrzeit 16.30 Uhr Ort Tivoli (Aachen)

Alemannia Aachen fädelte Ende Oktober und Anfang November drei Sieg ein. Doch mittlerweile sind die Kartoffelkäfer seit fünf Meisterschaftsspielen, in denen sie zwei Punkte holten, sieglos. Im Dezember verzeichneten sie ein 2:2 in Rostock, ein 0:3 gegen Viktoria Köln und ein 1:1 bei Havelse.

News über den VfL Osnabrück

Der VfL Osnabrück nahm ab einem 2:1 bei Schweinfurt vom 25. Oktober in vier Runden zehn Punkte mit. Doch danach verzeichneten die Lila-Weißen drei Niederlagen und ein 5:3 in Ulm. Das Vorjahr endete mit einem 1:2 gegen Stuttgart II.

