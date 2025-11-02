In der 3. Liga stehen die Spiele der 13. Runde auf dem Programm. Dabei bekommt es Alemannia Aachen am Sonntag (2. November) mit dem 1. FC Saarbrücken zu tun. Der Anpfiff dieses Aufeinandertreffens erfolgt um 19.30 Uhr.

Außerdem dient der Tivoli als Schauplatz des Heimspiels der Kartoffelkäfer gegen die Moldscher. Alemannia Aachen und der 1. FC Saarbrücken stehen aktuell bei 13 bzw. 19 Punkten.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr Alemannia Aachen vs. 1. FC Saarbrücken im LIVE STREAM und TV anschauen könnt.

Alemannia Aachen gegen 1. FC Saarbrücken live im Free TV und Live Stream: Wer zeigt / überträgt die 3. Liga heute?

Ihr könnt das Aufeinandertreffen zwischen Alemannia Aachen und dem 1. FC Saarbrücken bei MagentaSport im TV und LIVE STREAM verfolgen. Die Vorberichte beginnen um 19.15 Uhr. Thomas Wagner moderiert, Philip Konrad kommentiert das Spiel. Allerdings könnt Ihr die 3. Liga bei MagentaSport nur mit einem eigenen Paket sehen. Für Kunden von MagentaTV kostet dieses monatlich 9,95 Euro (im Jahresvertrag) bzw. 14,95 Euro. Ohne MagentaTV zahlt Ihr 14,95 Euro pro Monat oder 19,95 Euro im Monatsabo.

Anstoßzeit Alemannia Aachen gegen 1. FC Saarbrücken

Ort und Zeit des Spiels.

Alemannia Aachen vs. 1. FC Saarbrücken: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

News über Alemannia Aachen

Alemannia Aachen bestreitet das Heimspiel gegen den 1. FC Saarbrücken neun Tage nach einem 2:1 bei Wehen Wiesbaden.

Mit dem ehemaligen Co-Trainer Ilyas Trenz gemeinsam mit U19-Coach Carsten Wissing an der Seitenlinie stoppten die Kartoffelkäfer eine Serie mit drei Niederlagen.

In den letzten Auftritten unter Benedetto Muzzicato hatte es zuvor ein 0:1 gegen Erzgebirge Aue, ein 2:3 in Cottbus sowie ein 0:1 gegen den FC Ingolstadt gegeben.

News über 1. FC Saarbrücken

Der 1. FC Saarbrücken kommt nach einem 2:4 gegen den SC Verl und einem 1:2 vom 25. Oktober in Ingolstadt nach Aachen.

Zuvor hatte die Mannschaft von Alois Schwartz dreimal in Serie – in Wiesbaden (1:1), gegen den MSV Duisburg (0:0) und in Regensburg (1:1) – die Punkte geteilt.

Damit warten die Moldscher nach einem 2:1 gegen Schweinfurt seit fünf Partien auf einen Dreier.

Form

Bilanz direkte Duelle

Alemannia Aachen vs. 1. FC Saarbrücken: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Alemannia Aachen vs. 1. FC Saarbrücken live anschauen: Nützliche Links

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.