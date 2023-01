FC Barcelona: Alejandro Balde wohl von zwei Premier-League-Klubs umworben

Alejandro Balde lässt seine Zukunft beim FC Barcelona offen, was wohl zwei Vereine aus der Premier League auf den Plan ruft.

WAS IST PASSIERT? Laut der spanischen Sport haben zwei Vereine aus der Premier League die Berater von Alejandro Balde vom FC Barcelona wegen eines möglichen Wechsels kontaktiert. Bei den zwei Vereinen soll es sich mit Newcastle United und dem FC Arsenal um Klubs handeln, die gute Chancen haben, in der kommenden Saison in der Champions League zu spielen.

WAS IST DER HINTERGRUND? Der 19 Jahre alte Balde ist eines der größten Talente des FC Barcelona. Die Katalanen wollen den noch bis 2024 laufenden Vertrag mit dem Abwehrspieler bis 2027 verlängern - bei diesem Vorhaben gibt es allerdings einige Probleme.

Wegen der finanziellen Probleme Barcelonas würde das Eigengewächs auch mit einem neuen Vertrag nicht als Spieler der ersten Mannschaft registriert werden. Die Gehaltsobergrenze der Liga würde bedeuten, dass ein neuer Vertrag frühestens im Sommer in Kraft treten könnte.

Balde soll dem Bericht der Sport zufolge damit unzufrieden sein und seine Zukunft offen gelassen haben.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty

Getty Images

WIE GEHT ES WEITER? Barcelona will Balde nicht verkaufen und hat deshalb bisher offenbar alle eingehenden Gebote abgelehnt, da der Youngster so schnell wie möglich mit einem neuen Vertrag ausgestattet werden soll.