Albanien vs. England heute im Live Stream und live im TV: Wer zeigt / überträgt die WM Qualifikation?

In der WM Qualifikation empfängt Albanien am Sonntag (16. November) England. Der Anpfiff in Tirana ertönt um 18.00 Uhr.

Im Air Albania Stadium suchen beide Teams den perfekten Abschluss einer starken Qualifikation. Albanien steht mit vier Punkten mehr als Serbien als Zweiter fest, England holte mit einer Tordifferenz von 20:0 die volle Punktanzahl.

GOAL zeigt Euch, wie Ihr Albanien vs. England heute live im TV und im Stream sehen könnt.

Albanien vs. England heute im Live Stream und TV: Wer zeigt / überträgt die WM Qualifikation?

Spiel Albanien – England Wettbewerb WM Qualifikation, Gruppe K Datum Sonntag, 16. November 2025 Uhrzeit 18.00 Uhr Ort Air Albania Stadium (Tirana)

News über Albanien

Albanien? Nach fünf Punkten in den ersten vier Runden fädelten die Rotschwarzen zuletzt drei 1:0 ein. Vor und nach dem entscheidenden Serbien von Mitte Oktober gab es jene gegen Lettland sowie am Donnerstag in Andorra. Damit steht Sylvinhos Team als Zweiter fest.

News über England

England legte unter Thomas Tuchel bislang eine perfekte WM Qualifikation hin. Die Three Lions gewannen alle bisherigen sieben Auftritte – und das mit einer Tordifferenz von 20:0. Zuletzt gelangen gegen Serbien ein 5:0 sowie am Donnerstag ein 2:0 und dazwischen ein 5:0 in Lettland.

Albanien vs. England: Die Tabellen

