Albanien vs. England heute im Live Stream und live im TV: Wer zeigt / überträgt die WM Qualifikation?

In der WM Qualifikation empfängt Albanien am Sonntag (16. November) England. Der Anpfiff in Tirana ertönt um 18.00 Uhr.
Im Air Albania Stadium suchen beide Teams den perfekten Abschluss einer starken Qualifikation. Albanien steht mit vier Punkten mehr als Serbien als Zweiter fest, England holte mit einer Tordifferenz von 20:0 die volle Punktanzahl.
GOAL zeigt Euch, wie Ihr Albanien vs. England heute live im TV und im Stream sehen könnt.
Albanien vs. England heute im Live Stream und TV: Wer zeigt / überträgt die WM Qualifikation?
Das Spiel Albanien vs. England könnt Ihr nur bei DAZN sehen – hierbei zeichnet sich Uwe Morawe für den Kommentar verantwortlich. Für das Super Sports Paket müsst Ihr im Jahresabo 9,99 Euro monatlich bezahlen, andernfalls kostet es 19,99 Euro. Zudem könnt Ihr das Unlimited Paket nutzen – dafür müsst Ihr 34,99 Euro im Jahresabo oder 44,99 Euro in die Hand nehmen. Die kostenfreie DAZN App läuft auf Smart-TV, Handy, Tablet oder Laptop – nach der Einrichtung müsst Ihr Euch nur einloggen. Habt Ihr keinen internetfähigen Fernseher, könnt Ihr diesen per HDMI-Kabel mit Eurem Rechner verbinden.
|Spiel
|Albanien – England
|Wettbewerb
|WM Qualifikation, Gruppe K
|Datum
|Sonntag, 16. November 2025
|Uhrzeit
|18.00 Uhr
|Ort
|Air Albania Stadium (Tirana)
Anstoßzeit Albanien vs. England
Albanien vs. England: Aufstellungen
News über Albanien
Albanien? Nach fünf Punkten in den ersten vier Runden fädelten die Rotschwarzen zuletzt drei 1:0 ein. Vor und nach dem entscheidenden Serbien von Mitte Oktober gab es jene gegen Lettland sowie am Donnerstag in Andorra. Damit steht Sylvinhos Team als Zweiter fest.
News über England
England legte unter Thomas Tuchel bislang eine perfekte WM Qualifikation hin. Die Three Lions gewannen alle bisherigen sieben Auftritte – und das mit einer Tordifferenz von 20:0. Zuletzt gelangen gegen Serbien ein 5:0 sowie am Donnerstag ein 2:0 und dazwischen ein 5:0 in Lettland.
Form
Bilanz direkte Duelle
Albanien vs. England: Die Tabellen
