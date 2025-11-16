Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
WM-Qualifikation
team-logoAlbanien
Air Albania Stadium
team-logoEngland
Alice Kopp

Albanien vs. England heute im Live Stream und live im TV: Wer zeigt / überträgt die WM Qualifikation?

Albanien trifft am Sonntag in der WM Qualifikation auf England. Hier erfahrt Ihr, wo Ihr das Duell live im TV und Stream verfolgen könnt.

In der WM Qualifikation empfängt Albanien am Sonntag (16. November) England. Der Anpfiff in Tirana ertönt um 18.00 Uhr.

Albanien vs. England (WM Qualifikation) live auf DAZN
Im Air Albania Stadium suchen beide Teams den perfekten Abschluss einer starken Qualifikation. Albanien steht mit vier Punkten mehr als Serbien als Zweiter fest, England holte mit einer Tordifferenz von 20:0 die volle Punktanzahl.

GOAL zeigt Euch, wie Ihr Albanien vs. England heute live im TV und im Stream sehen könnt.

Albanien vs. England heute im Live Stream und TV: Wer zeigt / überträgt die WM Qualifikation?

Das Spiel Albanien vs. England könnt Ihr nur bei DAZN sehen – hierbei zeichnet sich Uwe Morawe für den Kommentar verantwortlich.

SpielAlbanien – England
WettbewerbWM Qualifikation, Gruppe K
DatumSonntag, 16. November 2025
Uhrzeit18.00 Uhr
OrtAir Albania Stadium (Tirana)

Anstoßzeit Albanien vs. England

crest
WM-Qualifikation - WM Qualifikation UEFA 1. Runde Grp. K
Air Albania Stadium

Albanien vs. England: Aufstellungen

Albanien vs England Aufstellungen

AlbanienHome team crest

4-3-3

Aufstellung

4-3-3

Home team crestENG
1
T. Strakosha
6
C
B. Djimsiti
18
A. Ismajli
4
E. Hysaj
17
N. Aliji
8
K. Asllani
20
Y. Ramadani
14
Q. Laci
10
N. Bajrami
21
A. Hoxha
11
M. Uzuni
13
D. Henderson
18
N. O'Reilly
12
D. Burn
5
J. Stones
2
J. Quansah
16
A. Wharton
10
J. Bellingham
4
D. Rice
19
E. Eze
9
C
H. Kane
20
J. Bowen

4-3-3

ENGAway team crest

ALB
-Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • Sylvinho

ENG
-Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • T. Tuchel

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

News über Albanien

Albanien? Nach fünf Punkten in den ersten vier Runden fädelten die Rotschwarzen zuletzt drei 1:0 ein. Vor und nach dem entscheidenden Serbien von Mitte Oktober gab es jene gegen Lettland sowie am Donnerstag in Andorra. Damit steht Sylvinhos Team als Zweiter fest.

News über England

England legte unter Thomas Tuchel bislang eine perfekte WM Qualifikation hin. Die Three Lions gewannen alle bisherigen sieben Auftritte – und das mit einer Tordifferenz von 20:0. Zuletzt gelangen gegen Serbien ein 5:0 sowie am Donnerstag ein 2:0 und dazwischen ein 5:0 in Lettland.

Form

ALB
-Form

Tor erzielt (kassiert)
8/2
Spiele über 2,5 Tore
1/5
Beide Teams haben getroffen
1/5

ENG
-Form

Tor erzielt (kassiert)
17/0
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
0/5

Bilanz direkte Duelle

ALB

Letzte 5 Spiele

ENG

0

Siege

0

Unentschieden

5

Siege

1

Erzielte Tore

14
Spiele über 2,5 Tore
2/5
Beide Teams haben getroffen
1/5

Albanien vs. England: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Wer sich im Ausland befindet, kann mit einem VPN weiterhin die WM-Qualifikation verfolgen. Über NordVPN lässt sich eine sichere Verbindung herstellen, um DAZN oder andere Anbieter zu nutzen – stabil und auch auf Reisen.

Albanien vs. England (WM Qualifikation) live anschauen: Nützliche Links

0