Deportivo Alaves vs. FC Barcelona: TV, LIVE-STREAM, Highlights, TICKER, Aufstellungen - Hier seht Ihr LaLiga live

Die Titelentscheidung in Spanien ist bereits gefallen, dennoch will Barcelona die Saison erfolgreich abschließen. Hier läuft das Duell gegen Alaves.

Es ist der 38. und letzte Spieltag in der spanischen : Der muss zu reisen, um sich mit einem Erfolgserlebnis auf die vorzubereiten. Anstoß im Estadio de Mendizorroza ist heute um 17 Uhr.

Der Meistertitel in der spanischen Liga wurde bereits am vergangenen Donnerstag an vergeben, nachdem Barcelona 1:2 gegen Osasuna verlor und Real gleichzeitig mit 2:1 gegen Villarreal siegte.

Lionel Messi ging mit seiner Mannschaft anschließend hart ins Gericht und wird gegen Alaves im Hinblick auf die Champions-League-Endrunde wohl die ersten Reaktionen von seiner Mannschaft fordern.

Wie schließt Barca die Liga-Saison ab? Die Antwort könnt Ihr live im LIVE-STREAM und am TV verfolgen. Lest Euch dazu in diesem Artikel alle Informationen durch.

Deportivo Alaves vs. FC Barcelona heute live - die Daten zum Spiel

Partie Deportivo Alaves - FC Barcelona Datum Sonntag, 19. Juli 2020 Uhrzeit 17 Uhr Ort Estadio de Mendizorroza, Vitoria-Gasteiz

Deportivo Alaves vs. FC Barcelona: Wo läuft LaLiga im LIVE-STREAM?

Treue Fans des FC Barcelona werden beim letzten Spiel der Saison zusehen wollen, auch wenn der Titel bereits vergeben ist. Wo läuft Alaves gegen Barcelona also im LIVE-STREAM?

Deportivo Alaves vs. FC Barcelona: DAZN überträgt das Spiel im LIVE-STREAM

Die Streaming-Plattform DAZN ist heute Abend der "Place to be", wenn es um Live-Fußball aus geht. DAZN zeigt Alaves gegen Barcelona live und in voller Länge via LIVE-STREAM.

Pünktlich zum Anpfiff um 17 Uhr beginnt die Übertragung. Kommentator Hans von Brockhausen begleitet Euch anschließend während der 90 Minuten am Mikrofon.

Alle Abonnenten von DAZN haben Zugriff auf den LIVE-STREAM. Solltet Ihr noch kein Mitglied beim Streaming-Dienst sein, könnt Ihr Euch noch heute ganz einfach, spontan und sogar erst einmal kostenlos einen Zugang verschaffen.

Der erste Monat der Mitgliedschaft bei DAZN ist nämlich geschenkt! Erst anschließend werden monatliche Gebühren von 11,99 Euro fällig. Wer direkt ein Jahresabo abschließt, kommt sogar noch etwas billiger weg und zahlt insgesamt 119,99 Euro.

Alle weiteren Informationen zur Anmeldung bei DAZN findet Ihr hier!



Quelle: Imago Images / ZUMA Wire

Deportivo Alaves vs. FC Barcelona: Läuft LaLiga heute auch live im TV?

Nachdem klar ist, dass DAZN der exklusive Anbieter der Übertragung ist, steht auch fest, dass kein deutscher TV-Sender Alaves gegen Barcelona im Programm hat. Es gibt dennoch eine Möglichkeit, das Spiel am Fernseher abzuspielen. Goal erklärt Euch, wie das funktioniert.

Deportivo Alaves vs. FC Barcelona via LIVE-STREAM am TV schauen - so funktioniert's

Der LIVE-STREAM von DAZN macht's möglich! Damit könnt Ihr Barcelona heute Abend gemütlich auf der Coach vor dem Fernseher verfolgen. Ladet Euch dazu einfach die DAZN-App auf Euren Smart-TV und streamt los!

Die App ist kostenlos auf so gut wie allen Smart-TVs verfügbar. Sucht einfach im App Store nach "DAZN", ladet die App herunter und loggt Euch mit Euren Daten ein.

Wer keinen Smart-TV besitzt, kann DAZN auch ganz einfach via Playstation, Xbox One oder Amazon Fire TV Stick auf herkömmlichen Fernsehgeräten abspielen. Hier findet Ihr alle Infos zum Login!

Deportivo Alaves vs. FC Barcelona: Schaut die Highlights bei DAZN

Ihr könnt bei der Live-Übertragung um 17 Uhr nicht dabei sein? Keine Sorge, denn DAZN lädt schon kurz nach Abpfiff ein Video mit den Highlights des Spiels hoch. Den kurzen Clip können alle Abonnenten anschließend jederzeit auf Abruf anschauen.

So könnt Ihr alle Szenen von Messi und Co. noch einmal ansehen, wann immer es Euch passt. Einzige Voraussetzung ist das DAZN-Abo. Hier gibt's alle Infos zur Registrierung.

Leo #Messi: ❝We need to have some self-criticism, all the way around. We are Barça and we must win every game, no matter which one it is.❞ pic.twitter.com/jVqtSvnzlg — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 16, 2020

Deportivo Alaves vs. FC Barcelona heute im LIVE-TICKER verfolgen

Goal - die größte Fußballseite der Welt - ist selbstverständlich auch beim Spiel dabei und berichtet via LIVE-TICKER. Hier werden Euch alle wichtigen Szenen ausführlich geschildert.

Und das Beste am LIVE-TICKER von Goal: Er ist vollkommen kostenlos! Klickt Euch über diesen Link direkt dorthin und verpasst keine Aktion aus dem Estadio de Mendizorroza.

Deportivo Alaves vs. FC Barcelona: Das sind die Aufstellungen

Sobald die Aufstellungen offiziell bekannt gegeben wurden, könnt Ihr sie hier nachlesen.

Schaut dafür kurz vor Anpfiff noch mal rein!

Deportivo Alaves vs. FC Barcelona heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragung im Überblick