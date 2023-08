"Das vergesse ich mein Leben lang nicht": Alan Velasco spricht über den Trikottausch mit Lionel Messi und verrät, worüber sie sich während des Duells von Inter Miami und Dallas unterhielten

Alan Velasco hat von seinem besonderen Aufeinandertreffen mit Lionel Messi geschwärmt.

WAS IST PASSIERT? Alan Velasco hat sich begeistert vom Trikottausch mit Lionel Messi gezeigt. Der ehemalige argentinische Junioren-Nationalspieler von Dallas FC schied am Wochenende gegen Inter Miami (3:5 n.E.)nach einem dramatischen Spiel aus dem Leagues Cup aus, wegen des Treffens mit seinem berühmten Landsmann behält er es aber trotzdem in Erinnerung.

WAS WURDE GESAGT? Velasco und Messi tauschten nach dem Abpfiff auf dem Spielfeld nicht nur zwei Umarmungen, sondern auch ihre Trikots aus. Der 21-Jährige erklärte dazu bei ESPN: "Das Spiel werde ich mein Leben lang nicht vergessen. Ich habe gegen Messi gespielt. Er gab mir sein Shirt und umarmte mich. Natürlich habe ich ihn danach gefragt. Was das angeht, bin ich also glücklich."

Bereits während des Spiels waren die beiden Argentinier in Kontakt und redeten miteinander. "Es ging um etwas, das mir einer seiner Freunde einmal gesagt hatte", so Velasco. "Es war nichts Schlimmes. Es ging darum, wo er aufgewachsen ist, darum war er so überrascht."

WAS IST DER HINTERGRUND? Der Erfolg gegen Dallas war für Inter Miami der vierte Sieg in Serie seit dem Transfer Messis. Der 36 Jahre alte Weltmeister klettert bereits eifrig in der ewigen Torjägerliste seines neuen Klub nach vorn und netzte auch im Achtelfinale gegen die Texaner doppelt. Auch Velasco, ein Ex-Stürmer von Independiente, trug sich beim 4:4 nach regulärer Spielzeit in die Torschützenliste ein.

WIE GEHT ES WEITER? Während Messi und Miami nun auf das Leagues-Cup-Viertelfinale gegen Charlotte am 11. August vorbereiten, steht für Velascos Klub Dallas am 20. August das MLS-Duell mit Philadelphia Union auf dem Programm.