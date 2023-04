Nach Absprache mit Cristiano Ronaldo: Al-Nassr hat angeblich Zinédine Zidane und Jose Mourinho im Visier

Der Verein aus Riad ist auf der Suche nach einem neuen Cheftrainer. Zwei große Namen sind in der Verlosung.

WAS IST PASSIERT? Al-Nassr strebt nach dem Abgang von Rudi Garcia (59) auf dem Cheftrainerposten eine große Lösung an. Laut eines Berichts von CBS Sports sind in Absprache mit Superstar Cristiano Ronaldo (38) Ex-Real-Trainer Zinédine Zidane (50) und José Mourinho (60) von der Roma die beiden Top-Kandidaten der Klubchefs.

WAS IST DER HINTERGRUND? Al-Nassr, das aktuell den zweiten Rang in der Saudi Pro League belegt, hatte sich am Donnerstag von Garcia getrennt. Der Franzose war erst acht Monate im Amt, er soll sich mit Ronaldo gestritten haben.

Der portugiesische Starstürmer ist seit Januar das Aushängeschild Al-Nassrs. Mit Zidane und seinem Landsmann Mourinho arbeitete er jeweils erfolgreich bei Real Madrid zusammen. Spekulationen um einen Wechsel des aktuellen Roma-Trainers nach Saudi-Arabien waren bereits in der vergangenen Woche aufgetaucht, The Special One soll ein lukratives Angebot vorliegen haben. Allerdings ist er noch bis 2024 an die Roma gebunden.

Sofort verfügbar wäre dagegen Zidane. Der ehemalige Weltklassespieler ist seit seinem Abschied von Real im Sommer 2021 ohne Klub. Seitdem wird Zidanes Name regelmäßig genannt, wenn ein großer Klub einen neuen Coach braucht. Unter anderem gilt er als Kandidat bei PSG, sollte der Ligue-1-Meister Christophe Galtier entlassen.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Zidane gewann während seiner beiden Cheftrainer-Engagements bei Real Madrid elf große Titel, darunter dreimal die Champions League. Zwei dieser Triumphe fuhr er gemeinsam mit CR7 ein.

WIE GEHT ES WEITER? Al-Nassrs Mannschaft wird nach der Trennung von Garcia zunächst interimsmäßig von Dinko Jelicic betreut. Er arbeitete bisher als Coach der U19 und wird am Dienstag im Spiel gegen Al-Hilal auf der Bank sitzen.