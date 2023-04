Cristiano Ronaldo angeblich mitverantwortlich für Trainer-Entlassung bei Al-Nassr

Ronaldo soll mit der Arbeit von Al-Nassr-Trainer Garcia nicht zufrieden sein. Der Unmut von CR7 sorgt nun wohl sogar für dessen Entlassung.

WAS IST PASSIERT? Ein Streit mit Superstar Cristiano Ronaldo ist offenbar einer der Hauptgründe dafür, dass Trainer Rudi Garcia beim saudi-arabischen Erstligisten Al-Nassr wohl vor der Entlassung steht.

WAS IST DER HINTERGRUND? Nach dem enttäuschenden 0:0 bei Al-Fayha am Sonntag soll es einem Bericht der Marca zufolge zu einem Streit zwischen Garcia und seinen Spielern gekommen sein - und allen voran Ronaldo habe dabei Kritik an dem Franzosen geübt.

Demnach ist der 38-jährige Portugiese unzufrieden mit Garcias taktischen Ideen. Ronaldo habe den Eindruck, dass der Coach nicht das Maximum aus den Möglichkeiten des Teams heraus hole.

WIE GEHT ES WEITER? Garcia hatte seine Mannschaft nach der Nullnummer öffentlich kritisiert: "Ich bin mit der Leistung der Spieler nicht zufrieden. Ich habe von ihnen verlangt, auf demselben Niveau wie im letzten Spiel (Anm. d. Red.: einem 5:0-Sieg gegen Al-Adalah) zu spielen, aber das ist nicht passiert", sagte der 59-Jährige der Saudi Sports Company (SSC).

Laut der as hat Garcia nun keine Zukunft mehr bei Al-Nassr und soll zeitnah entlassen werden. Die Unstimmigkeiten zwischen ihm und CR7 sowie anderen Spielern zählen demnach zu den Hauptgründen für diese Entscheidung.

Für Al-Nassr ist der Gewinn des Meistertitels aktuell in Gefahr, nach dem Patzer bei Al-Fayha liegt man als Zweiter drei Punkte hinter Tabellenführer Al-Ittihad. Sieben Spiele sind noch zu absolvieren.

Ronaldo war im Januar nach Saudi-Arabien gewechselt. Bis dato sind ihm für Al-Nassr in zwölf Pflichtspieleinsätzen elf Tore gelungen.