In der Saudi Pro League steigt am Montag (12. Januar) das Spitzenspiel zwischen Al-Hilal und Al-Nassr. Das Kingdom Arena fungiert als Kulisse. Und der Anstoß in Riad erfolgt um 18.30 Uhr.

Die Kontrahenten im Derby zwischen den Al Zaeem und den Al Alami halten bei 35 und 31 Punkten.

GOAL zeigt Euch, wie Ihr Al-Hilal vs. Al-Nassr heute live im TV und im Stream sehen könnt.

Al-Hilal vs. Al-Nassr heute live: Wer zeigt / überträgt das Topspiel mit Cristiano Ronaldo (CR7) im Live Stream und live im TV?

Am 15. Spieltag der Saudi Pro League kommt es zum Kräftemessen zwischen Al-Hilal und Al-Nassr. Ihr könnt das Derby in Riad etwa ab 18.30 Uhr live bei DAZN verfolgen. Voraussetzung dafür ist das Super Sports Paket, das aktuell für 19,99 Euro im Jahresabo oder 24,99 Euro bei monatlicher Laufzeit erhältlich ist. Alternativ steht Euch das Unlimited Paket zur Verfügung, das mit 34,99 Euro im Jahresabo beziehungsweise 44,99 Euro pro Monat angeboten wird.

Eine weitere Möglichkeit bietet MagentaSport. Dort beginnt die Vorberichterstattung bereits um 18.25 Uhr. MagentaTV-Bestandskunden nehmen dafür 9,95 Euro im Jahresabo oder 14,95 Euro pro Monat in die Hand. Ohne bestehenden MagentaTV-Vertrag belaufen sich die Kosten auf 14,95 Euro im Jahres- beziehungsweise 19,95 Euro mit Monatszugang.

Darüber hinaus wird das Duell in der Kingdom Arena bei Sportdigital TV sowie im Live-Stream übertragen. Auch hier laufen die Vorberichte ab 18.25 Uhr, also wenige Minuten vor dem Anpfiff um 18.30 Uhr. Für den Stream stehen Euch verschiedene Optionen zur Verfügung: ein Tagespass für 2,99 Euro, ein Monatspass für 4,99 Euro bzw. ein Jahrespass für 44,99 Euro.

Spiel Al-Hilal - Al-Nassr Wettbewerb Saudi Pro League, 15. Spieltag Datum Montag, 12. Januar 2026 Uhrzeit 18.30 Uhr Ort Kingdom Arena (Riad)

Anstoßzeit Al-Hilal vs. Al-Nassr

Al-Hilal vs. Al-Nassr: Aufstellungen

News über Al-Hilal

Al-Hilal erlitt den bislang letzten Punktverlust Mitte September mit einem 3:3 bei Al-Ahli. Mittlerweile gelang am Donnerstag mt einem 3:0 gegen Al-Hazem der zehnte Liga-Dreier am Stück.

News über Al-Nassr

Al-Nassr nahm in den letzten drei Auftritten in der Saudi Pro League insgesamt einen Zähler mit. Denn einem Al-Ettifaq bei 2:2 folgten ein 2:3 bei Al-Ahli sowie am Donnerstag ein 1:2 gegen Al-Qadsiah.

Form

Bilanz direkte Duelle

Al-Hilal vs. Al-Nassr: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Wer sich im Ausland befindet, kann mit einem VPN weiterhin etwa das 15. Spieltag der Saudi Pro League sehen. Mit NordVPN lässt sich eine sichere Verbindung herstellen, um DAZN oder andere Anbieter zu nutzen - zuverlässig, schnell und weltweit abrufbar.

Streame überall auf der Welt live mit Nord VPN Jetzt anmelden

Al-Hilal vs. Al-Nassr (Saudi Pro League) live anschauen: Nützliche Links