Angebot für Lionel Messi aus Saudi-Arabien angeblich auf 500 Millionen Euro pro Jahr erhöht

Lionel Messi will wohl am liebsten zurück zum FC Barcelona, doch das Angebot aus Saudi-Arabien soll nun noch verlockender geworden sein.

WAS IST PASSIERT? Das Angebot eines Klubs aus Saudi-Arabien für Lionel Messi von Paris Saint-Germain ist noch einmal erhöht worden. Das berichtet Cadena Ser. Demnach kann der argentinische Weltmeister bei einem Wechsel ein Jahresgehalt in Höhe von 500 Millionen Euro einstreichen.

WAS IST DER HINTERGRUND? Messis Vertrag bei PSG läuft im Sommer aus, eine Verlängerung erscheint aktuell mehr als unwahrscheinlich. Medienberichten aus Spanien zufolge will der 35-Jährige am liebsten zum FC Barcelona zurückkehren, doch die große Frage ist, ob sich die Katalanen den ehemaligen Weltfußballer leisten können.

In Saudi-Arabien würde Messi auf seinen ewigen Rivalen Cristiano Ronaldo treffen, der seit dem Jahreswechsel dort für Al-Nassr aufläuft. Der Portugiese kassiert dort angeblich 200 Millionen Euro pro Jahr. Der Klub, der sich für Messi interessiert, ist den Berichten zufolge Al-Hilal.

WIE GEHT ES WEITER? Messi wird wohl erst nach dem letzten Saisonspiel für PSG eine Entscheidung über seine sportliche Zukunft treffen und diese dann bekanntgeben. Die Pariser bestreiten ihre 38. Ligue-1-Begegnung am 3. Juni im eigenen Stadion gegen Clermont Foot.