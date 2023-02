Ajax verpasste Chance auf Verpflichtung von Kvaratskhelia: "Er wollte unbedingt nach Amsterdam"

Khvicha Kvaratskhelia wäre um ein Haar bei Ajax Amsterdam gelandet. Doch dort ließ man die Chance auf einen Transfer verstreichen.

WAS IST PASSIERT? Khvicha Kvaratskhelia von der SSC Neapel zählt zu den 15 torgefährlichsten Spielern in Europas Top-Ligen. Dass der Georgier nun überhaupt in Italien spielt, ist wohl auch einem anderen Verein zu verdanken: Ajax Amsterdam.

Denn: Laut einem Bericht der Tageszeitung AD wäre der Flügelstürmer, damals in Diensten von Rubin Kazan, im Jahr 2021 gerne von Russland in die Niederlande gewechselt. "Er wollte unbedingt nach Amsterdam", zitiert die Zeitung den früheren Profi John van Loen, der den heutigen Napoli-Star seinerzeit gemeinsam mit Edwin Presser Ajax' damaligem Sportlichen Leiter Marc Overmars empfahl. Van Loen und Presser arbeiten für die speziell in Georgien aktive Berateragentur Eurotalents Sportmanagement.

WAS IST DER HINTERGRUND? Zudem hatten wohl auch die früheren georgischen Nationalspieler Shota Arveladze (von 1997 bis 2001 Profi bei Ajax) und Giorgi Gakhokidze sowie Ajax-Legende Sjaak Swart Kvaratskhelia in Amsterdam empfohlen.

Van Loen führte aus: "Er wollte Russland verlassen und sah in Ajax die beste Schule." Lediglich 15 Millionen Euro hätten die Niederländer damals wohl für Kvaratskhelia bezahlen müssen, gingen jedoch nicht näher auf den Tipp ein.

WAS WURDE GESAGT? Overmars habe keinen Wert auf die Empfehlungen gelegt, verriet Berater van Loen: "Overmars hat das nicht kommen sehen. Einen Grund hat er nie genannt." Der ehemalige sportliche Leiter sagte später lediglich, Kvaratskhelia sei "einer von hunderten Namen" gewesen, der Ajax angeboten worden sei.

Da der Transfer nicht zustande kam, ging der Georgier ein Jahr später für 11,5 Millionen Euro zu Neapel.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Die Ablösesumme war aus heutiger Sicht ein echtes Schnäppchen. Der 22-jährige Kvaratskhelia hat inzwischen laut transfermarkt.de einen Marktwert von 60 Millionen Euro. In 25 Spielen für Napoli erzielte der Georgier zwölf Treffer und bereitete 15 weitere vor. Der Vertrag des Linksaußen in Italien läuft noch bis zum 30. Juni 2027.