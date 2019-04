Transfergerücht: Ajax Amsterdam macht Jagd auf Ianis Hagi

Die Ajax-Bosse sind offenbar auf Ianis Hagi, den Sohn des einstigen Weltstars Gheorge Hagi, aufmerksam geworden. Der scheint nicht abgeneigt.

Der niederländische Rekordmeister Amsterdam ist offenbar an einer Verpflichtung von Mittelfeldspieler Ianis Hagi, dem Sohn des ehemaligen Weltstars Gheorghe Hagi, interessiert. Das berichtet das rumänische Onlineportal Prosport.

Erlebe Europas Top-Ligen live und auf Abruf auf DAZN. Jetzt Gratismonat sichern!

Demnach soll Ajax den 20-jährigen Rumänen, der aktuell in seiner Heimat beim FC Viitorul Constanta spielt, bereits mehrfach beobachtet haben. Hagi selbst will die Gerüchte aktuell nicht bestätigen, steht aber einem Wechsel in die nicht abgeneigt gegenüber.

"Ich weiß nicht, aber das ist ein Verein mit einer großen Reputation, der viele große Spieler hervorgebracht hat. Wenn es Interesse gibt, werde ich ernsthaft darüber nachdenken", wird Hagi auf dem Portal zitiert.

Stop EVERYTHING you are doing. Watch this AMAZING goal scored by Ianis Hagi. His father's and Rivaldo's reaction are worth seeing as well. AMAZING goal!!! pic.twitter.com/KfD5olh5DZ — Emanuel Roşu (@Emishor) 13. April 2019

Der rumänische U21-Nationalspieler hat in der aktuellen Saison 32 Einsätze bestritten und dabei zehn Treffer erzielt sowie sechs weitere vorbereitet. Sein Vertrag in Constanta, wo sein Vater als Präsident, Trainer und Eigentümer des Klubs in Personalunion fungiert, läuft noch bis 2023.

Ianis Hagi weckt wohl nicht nur bei Ajax Amsterdam Begehrlichkeiten

Neben Ajax sollen noch und der aktuell an einem Transfer interessiert sein. Von Sommer 2016 bis Januar 2018 stand Hagi beim unter Vertrag, konnte sich dort aber noch nicht durchsetzen und wechselte zurück zu Viitorul in seine Heimat.

Sein Vater Gheorghe Hagi war einer der besten Fußballer seiner Zeit und spielte unter anderem für , den und . Vor allem in Istanbul feierte er große Erfolge wie zum Beispiel vier türkische Meisterschaften hintereinander (1997-2000), zwei Pokalsiege (1999 und 2000) und den Gewinn des UEFA-Cup (2000).

Auch interessant: Viitorul Constanta - das Baby von Gheorghe Hagi