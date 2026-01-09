Afrika Cup (Viertelfinale) heute live: Wer zeigt / überträgt Senegal vs. Mali im Live Stream und TV?

Beim Afrika Cup treffen im Viertelfinale Mali und Senegal aufeinander. Doch wo läuft die Partie? GOAL verrät es Euch.
Am heutigen Freitag, 9. Januar, stehen im Afrika Cup zwei Viertelfinalpartien an. Mali bekommt es mit dem Senegal zu tun. Gespielt wird im Grand Stade de Tanger ab 17 Uhr.
GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.
Wer zeigt/überträgt Mali vs Senegal heute live im Free-TV und Livestream?
Sportdigital hält die exklusiven Übertragungsrechte am Afrika-Cup. Auch das Spiel Mali vs. Senegal läuft dort live – wahlweise im linearen Fernsehen oder im kostenpflichtigen Stream. Die Vorberichterstattung startet 15 Minuten vor dem Anpfiff. Darüber hinaus ist der Sportdigital-Stream auch über MagentaSport und DAZN abrufbar, sodass ihr die Partie auch über diese Plattformen verfolgen könnt.
Anstoßzeit Mali gegen Senegal
Mali vs. Senegal: Aufstellungen
Mali vs Senegal Voraussichtliche Aufstellungen
News über Mali
Schon in der Gruppenphase sicherte sich Mali mit drei Remis das Weiterkommen. Auch im Achtelfinale gegen Tunesien wurde es ein echter Kraftakt: Nach 120 intensiven Minuten und trotz langer Unterzahl bewiesen die Westafrikaner im Elfmeterschießen Nervenstärke und setzten sich mit 3:2 durch.
News über Senegal
Das Team geriet im Achtelfinale gegen den Sudan früh in Rückstand, ließ sich davon jedoch nicht beirren und drehte die Partie noch zu einem klaren 3:1-Erfolg, der Lohn ist der Einzug ins Viertelfinale.
Form
- Tor erzielt (kassiert)
- 3/3
- Spiele über 2,5 Tore
- 0/5
- Beide Teams haben getroffen
- 3/5
- Tor erzielt (kassiert)
- 18/2
- Spiele über 2,5 Tore
- 4/5
- Beide Teams haben getroffen
- 2/5
Bilanz direkte Duelle
0
Siege
2
Unentschieden
3
Siege
- Spiele über 2,5 Tore
- 4/5
- Beide Teams haben getroffen
- 4/5
Mali vs Senegal: Die Tabellen
Mit VPN überall auf der Welt streamen
Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.
Nützliche Links