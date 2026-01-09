Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Afrika Nations Cup
team-logoMali
Stade Ibn-Batouta
team-logoSenegal
Lena Krey

Afrika Cup (Viertelfinale) heute live: Wer zeigt / überträgt Senegal vs. Mali im Live Stream und TV?

Beim Afrika Cup treffen im Viertelfinale Mali und Senegal aufeinander. Doch wo läuft die Partie? GOAL verrät es Euch.

Am heutigen Freitag, 9. Januar, stehen im Afrika Cup zwei Viertelfinalpartien an. Mali bekommt es mit dem Senegal zu tun. Gespielt wird im Grand Stade de Tanger ab 17 Uhr.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Wer zeigt/überträgt Mali vs Senegal heute live im Free-TV und Livestream?

Sportdigital hält die exklusiven Übertragungsrechte am Afrika-Cup. Auch das Spiel Mali vs. Senegal läuft dort live – wahlweise im linearen Fernsehen oder im kostenpflichtigen Stream. Die Vorberichterstattung startet 15 Minuten vor dem Anpfiff. Darüber hinaus ist der Sportdigital-Stream auch über MagentaSport und DAZN abrufbar, sodass ihr die Partie auch über diese Plattformen verfolgen könnt.

Anstoßzeit Mali gegen Senegal

crest
Afrika Nations Cup - Finale
Stade Ibn-Batouta

Mali vs. Senegal: Aufstellungen

Mali vs Senegal Voraussichtliche Aufstellungen

MaliHome team crest

4-2-3-1

Aufstellung

4-2-3-1

Home team crestSEN
16
D. Diarra
5
A. Diaby
3
A. Dante
2
Hamari Traoré
25
O. Camara
19
K. Doumbia
20
Mamadou Sangaré
7
D. Nene
23
A. Dieng
10
Y. Bissouma
17
L. Sinayoko
16
E. Mendy
15
K. Diatta
19
Moussa Niakhaté
3
K. Koulibaly
14
I. Jakobs
26
P. Gueye
10
Sadio Mané
18
I. Sarr
5
I. Gueye
13
I. Ndiaye
11
N. Jackson

4-2-3-1

SENAway team crest

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • T. Saintfiet

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • P. Thiaw

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

News über Mali

Schon in der Gruppenphase sicherte sich Mali mit drei Remis das Weiterkommen. Auch im Achtelfinale gegen Tunesien wurde es ein echter Kraftakt: Nach 120 intensiven Minuten und trotz langer Unterzahl bewiesen die Westafrikaner im Elfmeterschießen Nervenstärke und setzten sich mit 3:2 durch.

News über Senegal

Das Team geriet im Achtelfinale gegen den Sudan früh in Rückstand, ließ sich davon jedoch nicht beirren und drehte die Partie noch zu einem klaren 3:1-Erfolg, der Lohn ist der Einzug ins Viertelfinale.

Form

MAL
-Form

Tor erzielt (kassiert)
3/3
Spiele über 2,5 Tore
0/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

SEN
-Form

Tor erzielt (kassiert)
18/2
Spiele über 2,5 Tore
4/5
Beide Teams haben getroffen
2/5

Bilanz direkte Duelle

MAL

Letzte 5 Spiele

SEN

0

Siege

2

Unentschieden

3

Siege

6

Erzielte Tore

11
Spiele über 2,5 Tore
4/5
Beide Teams haben getroffen
4/5

Mali vs Senegal: Die Tabellen

0