Afrika Cup (Viertelfinale) heute live: Wer zeigt / überträgt Senegal vs. Mali im Live Stream und TV?

Am heutigen Freitag, 9. Januar, stehen im Afrika Cup zwei Viertelfinalpartien an. Mali bekommt es mit dem Senegal zu tun. Gespielt wird im Grand Stade de Tanger ab 17 Uhr.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Wer zeigt/überträgt Mali vs Senegal heute live im Free-TV und Livestream?

Sportdigital hält die exklusiven Übertragungsrechte am Afrika-Cup. Auch das Spiel Mali vs. Senegal läuft dort live – wahlweise im linearen Fernsehen oder im kostenpflichtigen Stream. Die Vorberichterstattung startet 15 Minuten vor dem Anpfiff. Darüber hinaus ist der Sportdigital-Stream auch über MagentaSport und DAZN abrufbar, sodass ihr die Partie auch über diese Plattformen verfolgen könnt.

Anstoßzeit Mali gegen Senegal

Mali vs. Senegal: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren 11 L. Coulibaly Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

News über Mali

News über Senegal

Form

Bilanz direkte Duelle

Mali vs Senegal: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Nützliche Links

Schon in der Gruppenphase sicherte sich Mali mit drei Remis das Weiterkommen. Auch im Achtelfinale gegen Tunesien wurde es ein echter Kraftakt: Nach 120 intensiven Minuten und trotz langer Unterzahl bewiesen die Westafrikaner im Elfmeterschießen Nervenstärke und setzten sich mit 3:2 durch.Das Team geriet im Achtelfinale gegen den Sudan früh in Rückstand, ließ sich davon jedoch nicht beirren und drehte die Partie noch zu einem klaren 3:1-Erfolg, der Lohn ist der Einzug ins Viertelfinale.Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.