In der Gruppe B beim Afrika Cup kommt es am Montag (22. Dezember) zur Begegnung zwischen Ägypten und Simbabwe. Das Stade Adrar fungiert als Kulisse. Und der Anpfiff in Agadir ertönt um 21.00 Uhr.

In der Partie zwischen den Pharaonen und den Kriegern trifft die Nummer 34. der Welt auf den den 129. im FIFA Ranking.

Afrika Cup heute live: Wer zeigt / überträgt Ägypten vs. Simbabwe im Live Stream und live im TV?

Das Spiel des Afrika Cups zwischen Ägypten und Simbabwe könnt Ihr ab 21.00 Uhr live bei DAZN verfolgen. Dafür braucht Ihr das Super Sports Paket, aktuell für 19,99 Euro im Jahresabo oder 24,99 Euro bei monatlicher Buchung. Alternativ steht auch das Unlimited-Paket zur Auswahl – 34,99 Euro im Jahresvertrag oder 44,99 Euro pro Monat.

Eine weitere Option ist MagentaSport, wo die Vorberichte um 20.45 Uhr starten. Wenn Ihr Euer Abo bis einschließlich heute abschließt, könnt Ihr MagentaSport sechs Monate kostenlos nutzen. Danach zahlen MagentaTV-Bestandskunden 9,95 Euro im Jahresabo oder 14,95 Euro monatlich. Ohne MagentaTV liegen die Kosten bei 14,95 Euro im Jahres- bzw. 19,95 Euro im Monatsvertrag.

Zusätzlich wird die Partie in Agadir bei Sportdigital TV sowie im Live-Stream übertragen. Auch hier läuft die Vorberichterstattung 20.45 Uhr, also eine Viertelstunde vor dem Anstoß um 21.00 Uhr. Für die Streams stehen ein Tagespass für 2,99 Euro, ein Monatspass für 4,99 Euro oder ein Jahrespass für 44,99 Euro (entspricht 3,75 Euro pro Monat) zur Verfügung.

Spiel Ägypten - Simbabwe Wettbewerb Afrika Cup, Gruppe B Datum Montag, 22. Dezember 2025 Uhrzeit 21.00 Uhr Ort Stade Adrar (Agadir)

Ägypten tritt zum 27. Mal bei einem Afrika Cup an. Im Februar 2021 verloren die Pharaonen im Elfmeterschießen das Finale gegen Senegal. Nun peilen sie den sechsten Titel – und den ersten seit 2010 – an.

Simbabwe löste hingegen zum siebten Mal das Ticket für einen Afrika Cup. Zuletzt Anfang 2022 in Kamerun schlossen die Krieger die Gruppe B mit drei Punkten als Schlusslicht ab.

