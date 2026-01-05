Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Afrika Nations Cup
team-logoÄgypten
Stade Adrar
team-logoBenin
Ägypten vs. Benin heute im Live Stream und TV: Wer zeigt / überträgt das Achtelfinale beim Afrika Cup live?

Beim Afrika Cup trifft Ägypten um Superstar Mohamed Salah im Achtelfinale auf Benin. Doch wo läuft die Partie? GOAL verrät es Euch.

Am heutigen Montag, 5. Januar, stehen im Afrika Cup die nächsten Achtelfinalpartien an. Auch Ägypten mit Superstar Mohamed Salah ist im Einsatz und bekommt es mit der Nationalmannschaft von Benin zu tun. Gespielt wird im Stade Adrar in Agadir ab 17 Uhr.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Der Afrika Cup wird ausschließlich bei Sportdigital gezeigt. Dort könnt Ihr das Duell zwischen Ägypten und Benin sowohl im TV als auch im kostenpflichtigen Livestream mitverfolgen. Die Sendung beginnt eine Viertelstunde vor Spielstart. Zudem steht Euch der Sportdigital-Stream auch mit einem Abonnement bei MagentaSport oder DAZN zur Verfügung – so entgeht Euch keine Sekunde dieser Begegnung.

Anstoßzeit Ägypten gegen Benin

crest
Afrika Nations Cup - Finale
Stade Adrar

Ägypten vs. Benin: Aufstellungen

Ägypten vs Benin Voraussichtliche Aufstellungen

ÄgyptenHome team crest

4-3-3

Aufstellung

4-2-3-1

Home team crestBEN
1
A. El Shenawy
6
Y. Ibrahim
5
R. Rabia
3
M. Hany
12
M. Hamdi
19
M. Ateya
14
H. Fathi
25
Zizo
7
Trezeguet
10
M. Salah
22
O. Marmoush
1
M. Dandjinou
3
T. Ouorou
5
Y. Roche
13
M. Tijani
6
O. Verdon
10
A. Tosin
19
D. Dodo
4
A. Samadou
8
H. Imourane
18
J. Olaitan
9
S. Mounie

4-2-3-1

BENAway team crest

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • H. Hassan

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • G. Rohr

Afrika Nations Cup
Ägypten crest
Ägypten
ÄGY
Benin crest
Benin
BEN

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

Verletzungen und Sperren

News über Ägypten

Ägypten setzte sich in der Gruppe ganz souverän durch und belegte vor Südafrika den ersten Platz. Sieben Punkte holte der Rekordsieger des Afrika Cups, nur gegen Angola im letzten Gruppenspiel musste man sich mit einem Remis zufrieden geben.

Superstar Mohamed Salah war auch schon zweimal erfolgreich, doch was nach dem Afrika Cup mit dem Angreifer geschieht, steht noch in den Sternen. Zuletzt zeigte sich neben mehreren Vereinen aus Saudi-Arabien auch der türkische Topklub Fenerbahce sehr an Salah interessiert. 

News über Benin

Benin steht als einer der besten Gruppendritten in der K.o.-Phase des Kontinentalwettbewerbs. In Gruppe D sicherte man sich mit einem 1:0-Sieg über Botswana das Achtelfinalticket. Gegen Senegal und die DR Kongo gab es nichts zu holen.

Nur ein Tor erzielte Benin bisher im Turnierverlauf, doch der Treffer von Yohan Roche am 2. Spieltag gegen Botswana in der 28. Minute genügte für das Weiterkommen.

Form

ÄGY
-Form

Tor erzielt (kassiert)
5/5
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
2/5

BEN
-Form

Tor erzielt (kassiert)
1/11
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
0/5

Bilanz direkte Duelle

ÄGY

Letzte 4 Spiele

BEN

3

Siege

1

Unentschieden

0

Siege

14

Erzielte Tore

5
Spiele über 2,5 Tore
3/4
Beide Teams haben getroffen
3/4

Ägypten vs. Benin: Die Tabellen

