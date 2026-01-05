Am heutigen Montag, 5. Januar, stehen im Afrika Cup die nächsten Achtelfinalpartien an. Auch Ägypten mit Superstar Mohamed Salah ist im Einsatz und bekommt es mit der Nationalmannschaft von Benin zu tun. Gespielt wird im Stade Adrar in Agadir ab 17 Uhr.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Ägypten vs. Benin heute im Live Stream und TV: Wer zeigt / überträgt das Achtelfinale beim Afrika Cup live?

Der Afrika Cup wird ausschließlich bei Sportdigital gezeigt. Dort könnt Ihr das Duell zwischen Ägypten und Benin sowohl im TV als auch im kostenpflichtigen Livestream mitverfolgen. Die Sendung beginnt eine Viertelstunde vor Spielstart. Zudem steht Euch der Sportdigital-Stream auch mit einem Abonnement bei MagentaSport oder DAZN zur Verfügung – so entgeht Euch keine Sekunde dieser Begegnung.

Anstoßzeit Ägypten gegen Benin

Afrika Nations Cup - Finale Stade Adrar

Ägypten vs. Benin: Aufstellungen

News über Ägypten

Ägypten setzte sich in der Gruppe ganz souverän durch und belegte vor Südafrika den ersten Platz. Sieben Punkte holte der Rekordsieger des Afrika Cups, nur gegen Angola im letzten Gruppenspiel musste man sich mit einem Remis zufrieden geben.

Superstar Mohamed Salah war auch schon zweimal erfolgreich, doch was nach dem Afrika Cup mit dem Angreifer geschieht, steht noch in den Sternen. Zuletzt zeigte sich neben mehreren Vereinen aus Saudi-Arabien auch der türkische Topklub Fenerbahce sehr an Salah interessiert.

News über Benin

Benin steht als einer der besten Gruppendritten in der K.o.-Phase des Kontinentalwettbewerbs. In Gruppe D sicherte man sich mit einem 1:0-Sieg über Botswana das Achtelfinalticket. Gegen Senegal und die DR Kongo gab es nichts zu holen.

Nur ein Tor erzielte Benin bisher im Turnierverlauf, doch der Treffer von Yohan Roche am 2. Spieltag gegen Botswana in der 28. Minute genügte für das Weiterkommen.

Form

Bilanz direkte Duelle

Ägypten vs. Benin: Die Tabellen

