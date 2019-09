AC Milan vs. Inter Mailand: TV, LIVE-STREAM, Highlights, TICKER, Aufstellungen & Co. - so wird die Serie A übertragen

Derby-Time! Wer sichert sich die Vorherrschaft in Mailand? Die Antwort geben Milan und Inter heute im Guiseppe Meazza. Goal weiß, wo das Spiel läuft.

Es ist lange her, dass gegen ein europäisches Spitzenspiel war. Für die Fans hat die Bedeutung des Derby della Madonnina jedoch keineswegs abgenommen. Anpfiff des heutigen Duells der ist um 20.45 Uhr im Guiseppe Meazza.

Inter - die heutige "Gastmannschaft" - geht als Tabellenführer in den 4. Spieltag, nachdem sie als einziges Team der Liga neun Punkte aus drei Spielen holten. Der AC Milan könnte heute mit einem Sieg den Stadtkonkurrenten jedoch punktemäßig einholen, derzeit steht Milan mit sechs Punkten auf Platz sieben.

Milan kann dabei mit ausgeruhten Beinen in die Partie gehen, während Inter unter der Woche noch in der gegen ranmusste. Ein Erfolgserlebnis konnte dabei nicht verzeichnet werden, das Spiel endete 1:1.

In Mailand wird die Vormachtstellung in der Stadt entschieden und Ihr könnt live dabei sein! In diesem Artikel erfahrt Ihr, wo Ihr das Spiel im TV und LIVE-STREAM verfolgen könnt. Zudem präsentieren wir Euch rechtzeitig vor Spielbeginn die Aufstellungen.

AC Mailand vs. Inter Mailand: Die Daten zum Mailand-Derby der Serie A

Duell AC Mailand vs. Inter Mailand Datum Sa., 21. September 2019 | 20.45 Uhr Ort Guiseppe Meazza, Mailand Zuschauer 80.018 Plätze

AC Mailand vs. Inter Mailand: Wir das Spiel heute Abend im TV übertragen?

Beide Mailänder Klubs haben hierzulande eine große Fan-Base, die die Partie gerne im TV verfolgen würde. Doch geht das überhaupt? Goal klärt auf.

Leider nein: Kein deutscher Fernsehsender hat die heutige Partie zwischen Milan und Inter im Programm. Weder im Free-TV noch im Pay-TV wird das Spiel live gezeigt.

Doch aufgepasst: Es gibt eine Möglichkeit, die Begegnung dennoch live verfolgen zu können und auch am TV abspielen lassen zu können. Der LIVE-STREAM von DAZN macht es möglich. Wo Ihr den herbekommt, lest Ihr im nächsten Abschnitt.

AC Mailand vs. Inter Mailand: Die Serie A im LIVE-STREAM verfolgen - wie geht das?

Der Streaming-Anbieter DAZN hat sich ein großes Rechtepaket an der Serie A gesichert. Hier laufen alle Top-Spiele live und exklusiv via LIVE-STREAM. Auch Milan gegen Inter gehört dazu und wird ab 20.30 Uhr auf DAZN gezeigt.

Um alle Vorberichte zu sehen, müsst Ihr 15 Minuten vor Spielbeginn reinschalten, wenn Euch Moderator Tobi Wahnschaffe, Kommentator Carsten Fuß und Experte Christian Bernhard auf die Partie einstimmen.

Zugriff auf den LIVE-STREAM bekommt Ihr ganz einfach mit dem DAZN-Abo. Das gibt es einen Monat lang gratis zum Testen, anschließend zahlt Ihr 11,99 Euro monatlich oder 119,99 Euro im Jahresabo.

Sobald Ihr Euer Konto eingerichtet habt, könnt Ihr die LIVE-STREAMS auf sämtlichen mobilen Geräten abspielen. Die zugehörige DAZN-App findet Ihr im Google Play Store und im App Store. Wer sich über den Browser am PC einloggen will, kann das via www.dazn.com machen.

Auch am Smart-TV ist DAZN verfügbar. Mithilfe der Playstation oder des Amazon Fire TV Sticks könnt Ihr die Streams sogar auf herkömmlichen TV-Geräten abrufen.

AC Mailand vs. Inter Mailand: DAZN zeigt Euch die Highlights und das Re-Live

Das Mailand-Derby läuft heute Abend um 20.45 Uhr zur besten Sendezeit. Wer das Spiel dennoch verpasst, kann sich auf DAZN in Ruhe noch mal die Highlights oder das Re-Live anschauen.

Das Streaming-Portal lädt schon kurz nach Abpfiff das Video mit den besten Szenen der Partie hoch. Voraussetzung ist aber auch hier, ein Abonnement bei DAZN zu besitzen. Wie Ihr das abschließen könnt, haben wir für Euch unter diesem Link zusammengefasst.

Solltet Ihr noch Fragen zum kompletten Programm von DAZN haben, findet Ihr mithilfe dieses Links alle Antworten.

AC Mailand vs. Inter Mailand: Verfolgt die Partie via LIVE-TICKER auf Goal

Selbstverständlich berichtet auch Goal live von der Partie. Auf unserer Webseite findet Ihr einen LIVE-TICKER, der Euch in Top-Geschwindigkeit über alles Wichtige aus Mailand informiert.

Hier verpasst Ihr kein Tor und könnt interessante Statistiken zum Spiel nachlesen. Klickt Euch über diesen Link direkt dorthin. Das Angebot ist für Euch natürlich kostenlos.

🗣 "One can't describe a derby match even after playing it"

Zvonimir Boban's interview before Saturday's clash 🏟



🗣 "Non è facile descrivere il Derby, nemmeno dopo averlo giocato"

L'intervista a Boban aspettando #MilanInter 🏟#StrongerTogether #SempreMilan pic.twitter.com/Kvqf6pQzfC — AC Milan (@acmilan) 18. September 2019

AC Mailand vs. Inter Mailand: Die Aufstellungen

Wem werden die Trainer Marco Giampaolo (AC Mailand) und Antonio Conte (Inter Mailand) ihr Vertrauen schenken, im Mailänder Derby dem Druck standzuhalten? Die Antwort findet Ihr hier, sobald die Aufstellungen bekanntgegeben wurden.

Schaut dafür kurz vor Spielbeginn noch mal rein.