AC Mailand hat offenbar Alejandro Balde vom FC Barcelona auf dem Zettel

Alejandro Balde gehört beim FC Barcelona zu den Shootingstars. Nun hat offenbar die AC Mailand Interesse am Linksverteidiger.

WAS IST PASSIERT? Die AC Mailand beschäftigt sich intensiv mit einer Verpflichtung von Alejandro Balde vom FC Barcelona. Das berichtet Calciomercato. In den vergangenen Wochen soll es bereits Gespräche zwischen Miland und Baldes Berater Jorge Mendes gegeben haben. Der Vertrag des 19-Jährigen bei den Katalanen läuft 2024 aus.

WAS IST DER HINTERGRUND? Balde gehört bei Barça zu den Aufsteigern der bisherigen Saison. Der Linksverteidiger kommt unter Trainer Xavi bereits auf 16 Pflichtspieleinsätze, in denen er drei Vorlagen gab. In den Wochen vor der WM-Pause bewies Balde mit mehreren guten Leistungen auch auf der rechten Abwehrseite seine Flexibilität.

Barcelona will sein Eigengewächs unbedingt langfristig an den Verein binden, Gespräche über eine Vertragsverlängerung gestalteten sich zuletzt aber schwierig. Hier könnte Milan ins Spiel kommen, die Rossoneri waren laut dem Bericht bereits vor zwei Jahren an Balde dran, ein Transfer scheiterte demnach auf der Zielgeraden.

DIE BILDER ZUR NEWS:

DIE TRANSFERHISTORIE: Balde ist ein waschechtes Eigengewächs des FC Barcelona und wurde in der berühmten Nachwuchsschmiede La Masia ausgebildet. Sein Debüt für die Profimannschaft gab er im September 2021 in der Champions League gegen den FC Bayern. Nach seinen starken Leistungen im Klub wurde Balde, der zuvor noch kein A-Länderspiel für Spanien absolviert hatte, kurz vor der WM in Katar von Nationaltrainer Luis Enrique nachnominiert. Balde ersetzt beim Turnier den verletzten José Gayá.