"Das ist das Problem": Inter Mailand bestätigt Verhandlungen mit dem FC Bayern wegen eines Transfers von Benjamin Pavard

Inter ist scharf auf den Franzosen. Sportchef Beppe Marotta bestätigt Verhandlungen und nennt die große Hürde.

WAS IST PASSIERT? Der Vorstandsvorsitzende von Inter Mailand Giuseppe Marotta hat Gespräche mit dem FC Bayern München wegen einer Verpflichtung von Benjamin Pavard bestätigt.

WAS WURDE GESAGT? "Pavard? Wir verhandeln noch mit den Bayern. Der Wille des Spielers ist entscheidend und er will zu Inter. Bayern braucht einen Ersatz, um ihn gehen zu lassen, das ist das Problem. Aber die Gespräche laufen", sagte Marotta am Samstag.

Laut des italienischen Journalisten Fabrizio Romano steigt am Sonntag eine neue Verhandlungsrunde.

WAS IST DER HINTERGRUND? Zuletzt gab es widersprüchliche Berichte über den 27-jährigen Verteidiger aus Frankreich, der den Klub trotz Vertrages bis 2024 unbedingt verlassen will. "Es gab bis gestern meines Wissens nach kein Angebot für Benji", betonte Tuchel nach dem 4:0-Sieg gegen Werder Bremen am Freitag.

Am Samstag hieß es von der Gazzetta dello Sport, dass Inter bereits 30 Millionen Euro für Pavard geboten habe. Übereinstimmenden Berichten zufolge verlangen die Münchner allerdings 35 Millionen.

DIE BILDER ZUR NEWS:

GOAL

(C)Taniyama Hiroto

Getty

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Pavard war zuletzt mit Manchester United in Verbindung gebracht worden. Interesse soll auch der FC Arsenal haben. Der Weltmeister von 2018 wechselte 2019 für eine Ablösesumme von 35 Millionen Euro vom VfB Stuttgart zum FC Bayern. Beim FCB kam er in den fünf Jahren bislang 163-mal zum Einsatz, wobei er zwölf Treffer erzielte und zwölf weitere Tore vorbereitete.