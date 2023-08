Auch der BVB wurde schon gehandelt: FC Bayern soll scharf auf einen Eredivisie-Star sein

Die Bayern müssen wegen Benjamin Pavard womöglich in der Defensive umbauen. Ein Oranje-Kicker könnte kommen.

WAS IST PASSIERT? Ein neuer Kandidat wird bei der Rechtsverteidigersuche des FC Bayern gehandelt: Nach Informationen der tz beschäftigen sich die Münchner mit Lutsharel Geertruida von Feyenoord Rotterdam. Kontakt bestünde schon länger, konkrete Verhandlungen hätten aber noch keine stattgefunden.

WAS IST DER HINTERGRUND? Der 23 Jahre alte Niederländer kann sowohl rechts als auch innen verteidigen, wäre positionstechnisch somit der ideale Ersatz für den abwanderungswilligen Benjamin Pavard. Der 27-jährige Franzose drängt auf einen Wechsel zu Inter Mailand.

Geertruida wurde in der Vergangenheit auch schon mit Borussia Dortmund und RB Leipzig in Verbindung gebracht.

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Der Rechtsfuß wechselte 2012 aus der Jugend des Nachbarn Sparta Rotterdam in Feyenoords Jugendabteilung. 2018 schaffte er den Sprung in den Profikader und ist noch bis 2025 an den Meister der Eredivisie gebunden.

DIE BILDER ZUR NEWS:

getty

PROSHOTS

imago images

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Geertruida absolvierte bisher 154 Pflichtspiele für Feyenoord. Dabei gelangen ihm 15 Tore und 6 Assists. Seit März 2023 ist er niederländischer Nationalspieler und lief in drei Partien für Oranje auf.