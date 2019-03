Eintracht Frankfurt und Schalke 04 wohl an Türkei-Talent Abdülkadir Ömür interessiert

Wechselt Abdüladir Ömür in die Bundesliga? Eintracht Frankfurt und Schalke 04 sollen Interesse am Trabzonspor-Talent zeigen.

Der türkische Mittelfeldspieler Abdülkadir Ömür steht offenbar in der Bundesliga hoch im Kurs. Wie die Tageszeitung Aksam berichtet, sollen sowohl Eintracht Frankfurt als auch Schalke 04 Interesse am -Talent zeigen.

Erlebe die Bundesliga-Highlights auf DAZN. Hol' Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Artikel wird unten fortgesetzt

Dem Bericht zufolge soll die SGE bereits ein erstes Angebot für den offensiven Mittelfeldspieler in Höhe von 15 Millionen Euro abgegeben haben. Der Europa-League-Viertelfinalist soll Ömür mit der Perspektive locken, auch im kommenden Jahr international zu spielen.

Auch der BVB könnte an Abdülkadir Ömür interessiert sein

In den vergangenen Monaten wurde der Spielmacher von Trabzonspor immer wieder mit einem Wechsel ins Ausland in Verbindung gebracht. Nachdem der FC Liverpool im Winter Interesse an Ömür gezeigt haben soll, gibt es aktuell auch Gerüchte um einen Wechsel zu und dem .

Ömür ist vertraglich noch bis ins Jahr 2022 an Trabzonspor gebunden und zählt in der laufenden Saison zum Stammpersonal beim Klub von der Schwarzmeerküste. In wettbewerbsübergreifend 24 Einsätzen kommt er auf zwei Treffer und sechs Assists.