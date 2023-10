485 Tore in 89 Spielen: BVB beobachtet wohl Milans Stürmer-Talent Francesco Camarda

Borussia Dortmund hat offenbar das nächste Top-Talent im Visier - und dieses hat eine beeindruckende Torstatistik vorzuweisen.

WAS IST PASSIERT? Borussia Dortmund hat offenbar seine Scouts auf Stürmer-Talent Francesco Camarda (15) von der AC Milan angesetzt. Das berichtet die Bild-Zeitung.

WAS IST DER HINTERGRUND? Es wäre nicht das erste Mal, dass der BVB ein aufstrebendes Talent in jungen Jahren nach Dortmund lotst. Zuletzt war das bei Jamie Bynoe-Gittens (19) und Ousmane Diallo (16) der Fall. Mit Camarda würde eine echte Tormaschine ins Ruhrgebiet wechseln.

Der erst 15-Jährige hat offenbar eine beeindruckende Torbilanz vorzuweisen. In der Jugend soll er unglaubliche 485 Tore in nur 89 Spielen erzielt haben, inzwischen weilt er schon im ältesten Nachwuchs des Mailänder Klubs.

Und auch dort ist Camarda sehr erfolgreich. Im ersten Spiel der Youth-League-Saison schnürte er gegen Newcastle United direkt einen Doppelpack.

Dem Bericht zufolge hat der BVB aber noch keinen offiziellen Vorstoß bei Camarda gewagt, der Verein wolle sich zunächst weiterhin die Entwicklung des Torjägers anschauen. Auch Manchester City soll Interesse zeigen.

Am Mittwoch ist Camarda sogar in Dortmund. Mit Milan spielt er um 14 Uhr in der Youth League gegen den BVB-Nachwuchs, ehe um 21 Uhr das Duell der Profis in der Champions League ansteht.

WIE GEHT ES WEITER? Camarda wird am 10. März 2024 16 Jahre alt und könnte dann seinen ersten Profivertrag bei Milan unterschreiben. Das würde ein Verpflichtung für den BVB sicher erschweren.