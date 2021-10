Francesco Camarda: Das ist das Milan-Talent mit der unfassbaren Statistik

Im italienischen Fußball beherrscht ein Jugendspieler der AC Mailand derzeit die Schlagzeilen und beeindruckt mit einer unglaublichen Trefferquote.

HINTERGRUND

Dass es im Fußball oftmals einer glücklichen Fügung bedarf, um den Sprung vom Nachwuchs- in den Profibereich zu schaffen, das mussten viele Talente, denen der Durchbruch trotz aller Erwartungen nicht gelingen wollte, am eigenen Leib erfahren.

Ein Nachwuchsspieler der AC Mailand dürfte jedenfalls reichlich überrascht gewesen sein, als sein Name durch die italienischen Gazzetten wanderte: Ein Scout hatte zu Beginn der Woche dessen unglaubliche Trefferquote veröffentlicht und den 13-jährigen Stürmer damit über Nacht zum landesweiten Gesprächsthema gemacht.

Francesco Camarda, so der Name des jungen Angreifers, der die italienische Öffentlichkeit derzeit ins Staunen versetzt, soll in den vergangenen Jahren für Milans Nachwuchs sagenhafte 483 Tore in nur 87 Spielen erzielt haben. Dies postete Sciabolata Morbida, ein Scout des italienischen Verbandes FIGC, auf Twitter.

Lui è Francesco #Camarda, un attaccante del 2008 che è al quinto anno in Rossonero.

Si tratta di uno dei bomber più prolifici del paese, se non consideriamo la categoria...



I suoi numeri sono infatti impressionanti: pic.twitter.com/wngWOAcZdT — Francesco F. Pagani - Sciabolata Morbida (@SciabolataFFP) October 4, 2021

Angesichts seiner Torquote ist es deshalb auch wenig verwunderlich, dass Camarda zur aktuellen Saison in die U15 berufen wurde und sich auch in diesem älteren Jahrgang zu behaupten weiß: Erst am vergangenen Wochenende erzielte er gegen den Nachwuchs von Hellas Verona zwei Tore.

Kann Milan-Talent Camarda seine beeindruckende Trefferquote aufrechterhalten?

Bereits in der Saison 2017/18 soll Camarda 247 Tore in 40 Spielen erzielt haben, in der folgenden Spielzeit seien es 172 Tore in 31 Einsätzen und 2019/20 weitere 64 Tore in 16 Spielen gewesen. Insgesamt kommt der 13-Jährige somit auf eine beeindruckende Quote von 5,5 Treffern pro Partie.

Zwar macht auch Morbida darauf aufmerksam, dass es im Nachwuchsbereich durchaus üblich sei, dass Jugendspieler mehr Tore als im Seniorenbereich erzielen, und viele der Spiele nicht im 11 gegen 11 ausgetragen worden seien - doch die Werte Camardas sind dennoch außergewöhnlich.

Parallelen zu dem erst 16-jährigen Youssoufa Moukoko, der in 119 Spielen für die Nachwuchsabteilung von Borussia Dortmund 190 Tore erzielte, ehe er zur vergangenen Saison in die erste Mannschaft des BVB aufgestiegen ist, ziehen sich in Anbetracht der Statistiken fast von alleine.

Doch Morbida warnt davor, den Spieler mit Erwartungen zu überfrachten und verweist auf Bojan Krkic, die Nachwuchshoffnung des FC Barcelona, dem der Durchbruch trotzdem nicht gelingen wollte. Dennoch muss auch Morbida zugeben: "Ich weiß nicht, wie viele Jungen in seinem Alter so beeindruckende Zahlen zusammengetragen haben."

Dass er gegen physisch stärkere Spieler bestehen kann, hat Camarda jedenfalls schon bewiesen, nun bleibt abzuwarten, ob er auch seine Trefferquote aufrechterhalten kann. Und wer weiß? Vielleicht wird er in einigen Jahren sagen, dass der Tweet eines Scouts die glückliche Fügung war, die seine Karriere in die entscheidende Richtung lenkte.