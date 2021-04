3. Liga live: Unterhaching vs. Dynamo Dresden jetzt im LIVE-TICKER - 0:0

In der 3. Liga treffen die SpVgg Unterhaching und Tabellenführer Dynamo Dresden aufeinander. Goal begleitet das Spiel heute im LIVE-TICKER.

Sonntagsspiel in der 3. Liga: Dynamo Dresden gastiert als Tabellenführer bei der SpVgg Unterhaching, dem Tabellenletzten. Um 14 Uhr wird das Spiel angepfiffen.

Wenn Ihr das Spiel SpVgg Unterhaching vs. Dynamo Dresden heute live im TV und LIVE-STREAM sehen wollt, dann findet Ihr hier alle Infos. Wir begleiten das Spiel hier in diesem Artikel im LIVE-TICKER - auf geht's.

SpVgg Unterhaching vs. Dynamo Dresden 1. Halbzeit - 0:0 Tore - Aufstellung Unterhaching Coppens - Schwabl, Göttlicher, Greger, Turtschan - Anspach, Fuchs, Müller, Heinrich - Hain, Hasenhüttl Aufstellung Dresden Broll - Ehlers, Kreuzer, Knipping - Königsdörffer, Mai, Stark, Kade - Stefaniak - Diawusie, Daferner

+++ LIVE-TICKER HIER AKTUALISIEREN +++

3. | Nach einem Freistoß aus dem rechten Halbfeld von Schwabl verlängert Greger das Leder in Richtung Dynamo-Kasten. Das ist ein lockerer erster Ball zum Warmwerden für Broll.

1. | Auf geht's! Die Gäste haben das Spiel in dunkelroten Trikots eröffnet, Haching ist in Dunkelblau unterwegs.

Unterhaching vs. Dynamo Dresden im LIVE-TICKER: ANPFIFF

Vor Beginn | Dresdens Trainer Kauczinski tauscht hingegen im Vergleich zum 0:0 gegen Rostock gleich vier Mal. Kreuzer rückt zentral in die Dreierkette, während Kade von Beginn an die linke Außenbahn beackert. Zudem sind in der Offensive Stefaniak sowie Diawusie neu dabei. Will, Mörschel, Hosiner (alle Bank) sowie Meier (verletzt) sind dafür heute nicht in der Startelf dabei.

Vor Beginn | Unterhachings Coach van Lent nimmt im Vergleich zum 1:1 gegen Viktoria Köln lediglich eine Änderung in seiner Startelf. vor. Heinrich rückt wieder zurück in die Anfangsformation und verdrängt dafür Grauschopf auf die Bank.

Vor Beginn | Für die Gäste aus Dresden geht es hingegen darum, den Platz als Tabellenführer im Aufstiegskampf zu festigen. Nach dem torlosen Remis in der Vorwoche im Spitzenspiel gegen Rostock, will Dynamo mit drei Zählern wieder den Abstand zwischen sich und dem Dritten Ingolstadt auf vier Zähler ausbauen. "Natürlich fahren wir zum Tabellenletzten als Favorit. Trotzdem müssen wir unsere beste Leistung abrufen, um dort erfolgreich zu sein. Unterhaching hat zuletzt gezeigt, dass sie eine gute Mannschaft haben und um ihre Chance kämpfen werden?, warnt SGD-Coach Markus Kauczinski vor dem heutigen Kontrahenten aus dem Tabellenkeller.

Vor Beginn | In Unterhaching steht heute ein Duell der Gegensätze an. Der Tabellenletzte empfängt den Spitzenreiter der 3. Liga, dementsprechend sind die Rollen vor der Partie klar verteilt. Mit bereits neun Zählern Rückstand auf das rettende Ufer wird für die Hachinger der Klassenerhalt immer schwerer zu realisieren. Doch auch wenn es aus den letzten zehn Spielen nur vier Punkte gab, will man die Hoffnung bei den Gastgebern natürlich noch nicht aufgeben. ?Wir wollen auch dieses Spiel gewinnen, auch wenn das schwer wird. Es ist bekannt, dass Dresden im Spiel nach vorne eine unheimliche Wucht und Körperlichkeit hat. Das werden wir zu spüren bekommen?, blickt Arie van Lent, Trainer der SpVgg, auf das Spiel voraus.

Vor Beginn | Der Favorit ist heute ganz klar Dynamo Dresden. Mit 59 Punkten nach 30 Spieltagen sind die Sachsen mitten im Kampf um den Aufstieg in die 2. Bundesliga. Die Hachinger stehen hingegen weit abgeschlagen auf dem letzten Tabellenplatz und haben nur noch geringe Chancen auf den Klassenerhalt.

Vor Beginn | Gespielt wird im Stadion am Sportpark in Unterhaching. Der Anstoß erfolgt um 14 Uhr.

Vor Beginn | Herzlich willkommen in der 3. Liga zur Begegnung des 31. Spieltages zwischen der SpVgg Unterhaching und Dynamo Dresden.

Unterhaching vs. Dynamo Dresden im LIVE-TICKER: Die Aufstellung

Aufstellung SpVgg Unterhaching:

Coppens - Schwabl, Göttlicher, Greger, Turtschan - Anspach, Fuchs, Müller, Heinrich - Hain, Hasenhüttl

Aufstellung Dynamo Dresden:

Broll - Ehlers, Kreuzer, Knipping - Königsdörffer, Mai, Stark, Kade - Stefaniak - Diawusie, Daferner

Unterhaching vs. Dynamo Dresden im LIVE-TICKER: Die Bilanz vor der Partie

13 Begegnungen insgesamt 5 Siege für Unterhaching 2 Unentschieden 6 Siege für Dynamo Dresden

Letztes Spiel: 25. November 2020 - Dynamo Dresden vs. SpVgg Unterhaching 2:0

Unterhaching vs. Dynamo Dresden heute live im TV und LIVE-STREAM? Alle Infos zur Übertragung

Unterhaching vs. Dynamo Dresden heute ... ... im TV MagentaSport ... im LIVE-STREAM MagentaSport ... LIVE-TICKER Goal

In der 3. Liga wird heute der 31. Spieltag gespielt. In einem separaten Artikel auf unserer Seite erfahrt Ihr, wo das Duell zwischen Unterhaching und Dynamo Dresden heute live im TV und LIVE-STREAM läuft.

Unterhaching vs. Dynamo Dresden im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Partie

Der Tabellenführer der 3. Liga, Dynamo Dresden, hat heute die große Chance, den Vorsprung auf die Verfolger auszubauen. Am Samstag ließen sowohl Hansa Rostock als auch der FC Ingolstadt 04 Punkte liegen, sodass die Dresdener heute die Chance haben, auf vier Punkt wegzuziehen.

Rostock verlor gegen Magdeburg mit 0:2, Ingolstadt kam nicht über ein 2:2 gegen Bayern München II hinaus. Doch heute muss die Mannschaft von Markus Kauczinski aber aufpassen, dass ihr nicht das selbe Malheur passiert, wie den Konkurrenten gestern. "Es geht im Endspurt um jeden Punkt. Wir müssen Gas geben und alles abrufen", so Kauczinski auf der abschließenden Pressekonferenz.

Zuletzt hatte der Tabellenführer aber etwas Ladehemmung vor dem Tor. "Es gibt im Fußball diese Phasen, dass kann man nicht erklären. Ich bin mir sicher, wenn einer reingeht, werden mehrere folgen", so der SGD-Coach weiter. Mit Unterhaching hat man allerdings heute den Tabellenletzten gegenüberstehen.

Die Bayern haben im Jahr 2021 erst einmal dreifach gepunktet. Das Hinspiel gewann Dynamo mit 2:0.

Unterhaching vs. Dynamo Dresden im LIVE-TICKER: Das Drittliga-Duell im Überblick