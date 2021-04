Dynamo Dresden bei SpVgg Unterhaching heute live: Die 3. Liga im TV und LIVE-STREAM sehen

Dynamo Dresden gastiert am 31. Spieltag der 3. Liga bei der SpVgg Unterhaching. Die Partie wird um 14 Uhr angepfiffen.

Wenn der Tabellenerste gegen den Tabellenletzten spielt, erwartet man ein Schützenfest. Für den Gastgeber Unterhaching ist das Spiel heute vielleicht schon die letzte Chance, den Abstieg in die Regionalliga Bayern zu vermeiden. Auf der anderen Seite möchte Dresden einen weiteren Schritt Richtung direkter Wiederaufstieg gehen.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo Dynamo Dresden bei SpVgg Unterhaching heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird. Außerdem liefern wir Euch die Aufstellungen beider Teams, sobald diese offiziell sind.

Alle Fans der 3. Liga dürfen sich freuen: Jede Partie wird live im TV und LIVE-STREAM übertragen. Die öffentlich-rechtlichen Sender der ARD und der Pay-TV-Sender Magenta werden die Spiele zeigen. Die Sender der ARD haben allerdings nicht für alle Spiele Übertragungsrechte erhalten, insgesamt 86 Begegnungen dürfen im Free-TV gezeigt werden. Da dies in der Regel nur samstags der Fall ist, läuft Unterhaching gegen Dresden exklusiv auf Magenta.

Die SGD erfreut sich seit längerem eines stetigen Mitglieder-Wachstums. So auch in den ersten Monaten dieses Jahres, in denen die Anzahl der Vereinsmitglieder bisher auf offiziell 23.559 angestiegen ist. 🙌 Alle Infos 👉 https://t.co/spvsZNOEtq #sgd1953 pic.twitter.com/82DDR7zPOm