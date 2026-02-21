In der 3. Liga kommt es am Samstag (21. Februar) zum Kräftemessen zwischen dem VfL Osnabrück und Rot Weiss Essen. Dieses geht im Stadion an der Bremer Brücke über die Bühne. Der Anstoß erfolgt um 14.00 Uhr.

Nach jeweils 24 Drittliga-Auftritten halten der VfL Osnabrück und Rot Weiss Essen beide bei 43 Punkten.

GOAL zeigt Euch, wie Ihr VfL Osnabrück vs. Rot Weiss Essen heute live im TV und im Stream sehen könnt.

3. Liga heute live im Free TV: Wer zeigt / überträgt VfL Osnabrück vs. Rot Weiss Essen live im TV und Live Stream?

Das Heimspiel des VfL Osnabrück gegen Rot Weiss Essen läuft im Free-TV. Der NDR beginnt um 13.55 Uhr mit der Live-Berichterstattung.

Darüber hinaus könnt Ihr die Partie auch über MagentaSport verfolgen – entweder als Einzelspiel oder im Rahmen der Konferenz. Die Einzelübertragung startet um 13.45 Uhr, Thomas Wagner führt durch die Sendung, Michael Augustin sitzt am Kommentar. Die Konferenz beginnt bereits um 13.30 Uhr, moderiert von Alexander Klich, unterstützt von Steven Ruprecht als Experte.

Beim Abo unterscheidet MagentaSport zwischen Bestands- und Neukunden: MagentaTV-Kunden zahlen 9,95 Euro im Jahresabo oder 14,95 Euro monatlich. Ohne bestehenden MagentaTV-Vertrag kostet das Paket 14,95 Euro pro Jahr beziehungsweise 19,95 Euro im Monatsabo.

Spiel VfL Osnabrück - Rot Weiss Essen Wettbewerb 3. Liga, 25. Spieltag Datum Samstag, 21. Februar 2026 Uhrzeit 14.00 Uhr Ort Stadion an der Bremer Brücke (Osnabrück)

Anstoßzeit VfL Osnabrück vs. Rot Weiss Essen

VfL Osnabrück vs. Rot Weiss Essen: Aufstellungen

Osnabrück vs RW Essen Voraussichtliche Aufstellungen Wahrscheinliche Aufstellung Ersatzspieler Trainer T. Schultz Wahrscheinliche Aufstellung Ersatzspieler Trainer U. Koschinat

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

News über den VfL Osnabrück

Für den VfL Osnabrück kommt das Heimspiel gegen Rot Weiss Essen eine Woche nach einem 2:2 bei Hansa Rostock. Damit verzeichneten die Lila-Weißen nach einem 1:1 gegen 1860 München vom 25. Januar das zweite Unentschieden binnen vier Runden. Dazwischen gewannen sie in Saarbrücken mit 1:0 sowie gegen den TSV Havelse mit 2:0.

News über Rot Weiss Essen

Rot Weiss Essen gelang hingegen am Samstag mit einem 3:2 gegen Jahn Regensburg der zweite Sieg innerhalb von vier Spieltagen. Denn einem 4:1 gegen den TSV Havelse folgten zuerst ein 1:1 gegen Wehen Wiesbaden sowie ein 3:3 in Aachen.

Form

Bilanz direkte Duelle

VfL Osnabrück vs. Rot Weiss Essen: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Wer sich im Ausland befindet, kann mit einem VPN weiterhin alle Spiele der 3. Liga sehen. Mit NordVPN lässt sich eine sichere Verbindung herstellen, um DAZN oder andere Anbieter zu nutzen - zuverlässig, schnell und weltweit abrufbar.

Streame überall auf der Welt live mit Nord VPN

VfL Osnabrück vs. Rot Weiss Essen (3. Liga) live anschauen: Nützliche Links