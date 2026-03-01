26. Spieltag in der 3. Liga: Am Sonntagnachmittag (1. März) gastiert Alemannia Aachen bei Waldhof Mannheim. Angepfiffen wird das Duell zweier Traditionsklubs heute um 13.30 Uhr.
Wer auf eine Übertragung live im Free-TV spekuliert, wird leider enttäuscht. Weder SWR oder WDR noch ein anderer frei empfangbarer Fernsehsender zeigen Mannheim vs. Aachen heute live. Stattdessen benötigt Ihr in jedem Fall ein Abo bei MagentaSport, um das Spiel der 3. Liga live zu sehen.
Der Pay-TV-Sender überträgt sämtliche Partien der dritthöchsten deutschen Spielklasse im TV und im Live-Stream. Allerdings ist MagentaSport eben nicht kostenlos, stattdessen müsst Ihr zunächst ein Abonnement abschließen.
3. Liga heute live im Free TV: Wer zeigt / überträgt SV Waldhof Mannheim vs. Alemannia Aachen im TV und Live Stream?
|MagentaSport
|Hier live schauen
Anstoßzeit Waldhof Mannheim gegen Alemannia Aachen
Waldhof Mannheim vs Alemannia Aachen: Aufstellungen
Wer zeigt / überträgt Mannheim vs. Alemannia Aachen heute im Live Stream und live im TV? News über Waldhof
Leise Hoffnungen, möglicherweise sogar noch ein Wort um den Aufstieg in die 2. Bundesliga mitzureden, muss Waldhof Mannheim nach zuletzt zwei sieglosen Spielen wohl ad acta lagen. Nach einem achtbaren 1:1 bei Tabellenführer Energie Cottbus setzte es am vergangenen Spieltag eine 1:3-Niederlage bei der zweiten Mannschaft des VfB Stuttgart. Damit betrug Mannheims Rückstand auf Platz drei vor diesem Spieltag schon satte zehn Punkte.
Im restlichen Saisonverlauf wird es für Waldhof daher darauf ankommen, nichts mehr mit dem Abstieg zu tun zu bekommen. Hier ist man im Tabellenmittelfeld auf einem guten Weg und hat ein komfortables Polster auf die gefährlichen Ränge.
News über Alemannia Aachen
Aachen will in Mannheim derweil alles daran setzen, dieses Polster weiter zu vergrößern. Mit elf Punkten aus den vergangenen fünf Ligaspielen hat sich die Alemannia Luft verschafft und könnte mit einem Sieg in Mannheim schon einen wichtigen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen.
Getty Images
Ein Dämpfer war unter der Woche allerdings die 0:1-Niederlage im Viertelfinale des Landespokals bei Regionalligist Fortuna Köln. Damit wird Aachen kommende Saison aller Voraussicht nach nicht im DFB-Pokal vertreten sein.