In der 3. Liga kommt es am Freitag (20. Februar) zur Partie zwischen dem VfB Stuttgart II und Waldhof Mannheim. Dieses geht in der WIRmachenDRUCK Arena über die Bühne. Der Anpfiff in Aspach erfolgt um 19.00 Uhr.

Nach jeweils 24 Drittliga-Auftritten halten der VfB Stuttgart II und Waldhof Mannheim bei 32 und 36 Punkten Punkten.

GOAL zeigt Euch, wie Ihr VfB Stuttgart II vs. Waldhof Mannheim heute live im TV und im Stream sehen könnt.

3. Liga heute live im Free TV? Wer zeigt / überträgt VfB Stuttgart II vs. Waldhof Mannheim im Live Stream und TV?

VfB Stuttgart II gegen Waldhof Mannheim wird bei MagentaSport übertragen. Los geht es mit der Vorberichterstattung um 18.30 Uhr. Jan Lüdeke moderiert die Sendung, Oliver Forster kommentiert das Spiel, unterstützt von Experte Daniel Flottmann.

Bei den Abopreisen unterscheidet MagentaSport zwischen Bestands- und Neukunden: MagentaTV-Kunden zahlen 9,95 Euro im Jahresabo oder 14,95 Euro pro Monat. Ohne bestehenden Vertrag werden 14,95 Euro jährlich beziehungsweise 19,95 Euro im Monatsabo berechnet.

Spiel VfB Stuttgart II - Waldhof Mannheim Wettbewerb 3. Liga, 25. Spieltag Datum Freitag, 20. Februar 2026 Uhrzeit 19.00 Uhr Ort WIRmachenDRUCK Arena (Aspach)

Anstoßzeit VfB Stuttgart II vs. Waldhof Mannheim

VfB Stuttgart II vs. Waldhof Mannheim: Aufstellungen

VfB Stuttgart II vs Waldhof Mannheim Voraussichtliche Aufstellungen Wahrscheinliche Aufstellung Ersatzspieler Trainer N. Willig Wahrscheinliche Aufstellung Ersatzspieler Trainer L. Holtz

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

News über den VfB Stuttgart II

Für den VfB Stuttgart II kommt das Heimspiel gegen Waldhof Mannheim sechs Tage nach einem 0:2 beim 1. FC Saarbrücken. Damit verlor der kleine VfB exemplarisch zum vierten Mal binnen fünf Drittliga-Auftritten. Im jüngsten Heimspiel hatte ein 2:1 gegen 1860 München eine Serie mit einem 0:4 gegen den MSV Duisburg, einem 1:2 in Ingolstadt sowie einem 0:4 beim SC Verl beendet.

News über Waldhof Mannheim

Waldhof Mannheim ist hingegen seit drei Meisterschaftsspielen ungeschlagen. Die Buwe waren nach der Winterpause mit einem 2:5 beim SC Verl sowie einem 0:4 gegen Hansa Rostock ins neue Jahr gestartet. Doch anschließend gelangen ihnen ein 3:1 bei Viktoria Köln, ein 2:1 gegen den SSV Ulm und am Sonntag ein 1:1 in Cottbus.

Form

Bilanz direkte Duelle

VfB Stuttgart II vs. Waldhof Mannheim: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Wer sich im Ausland befindet, kann mit einem VPN weiterhin alle Spiele der 3. Liga sehen. Mit NordVPN lässt sich eine sichere Verbindung herstellen, um DAZN oder andere Anbieter zu nutzen - zuverlässig, schnell und weltweit abrufbar.

Streame überall auf der Welt live mit Nord VPN

VfB Stuttgart II vs. Waldhof Mannheim (3. Liga) live anschauen: Nützliche Links