3. Liga heute live im Free-TV und LIVE-STREAM sehen - hier werden die Spiele übertragen

Die 3. Liga ist so spannend wie nie und lockt viele Fans vor die Bildschirme. Goal erklärt, wo Ihr heute im TV und LIVE-STREAM einschalten müsst.

Das Aufstiegsrennen in der verspricht Drama pur! Der 34.Spieltag könnte bereits neue Erkenntnisse bringen, wer sich an der Tabellenspitze absetzt. Doch auch im Tabellenkeller wird es im Endspurt der Saison noch mal eng.

Derzeit thront der II an der Spitze der Tabelle, ist jedoch nicht aufstiegsberechtigt. Hinter den Bayern tummeln sich einige Teams, die sich alle noch berechtigte Hoffnungen auf den Aufstieg in die 2. machen.

Die Entscheidungen im Auf- und Abstiegskampf stehen also noch aus, doch eins ist sicher: Den 34. Spieltag solltet Ihr keinesfalls verpassen, wenn er im TV und LIVE-STREAM übertragen wird!

Informiert Euch in diesem Artikel über alle Details zu den Übertragungen im TV und LIVE-STREAM und verpasst somit kein Tor an diesem Spieltag!

Der 34. Spieltag der 3. Liga im TV und LIVE-STREAM sehen: Alle Spiele in der Übersicht

DATUM UHRZEIT SPIEL Freitag, 12. Juni 19 Uhr Würzburger Kickers - Chemnitzer FC Samstag, 13. Juni 14 Uhr - KFC Uerdingen Samstag, 13. Juni 14 Uhr Eintracht Braunschweig - Preußen Münster Samstag, 13. Juni 14 Uhr Waldhof Mannheim - Sonnenhof Großaspach Samstag, 13. Juni 14 Uhr 1. FC Magdeburg - FC Bayern II Samstag, 13. Juni 14 Uhr Carl Zeiss Jena - Viktoria Köln Samstag, 13 Juni 14 Uhr - Hansa Rostock Sonntag, 14. Juni 13 Uhr SV Meppen - SpVgg Unterhaching Sonntag, 14. Juni 14 Uhr - Hallescher FC Sonntag, 14. Juni 17 Uhr FSV Zwickau -

Die 3. Liga heute live im TV sehen: Hier wird der Spieltag übertragen

In der Endphase der Saison sind mehr Fans denn je auf der Suche nach Übertragungen im TV, nachdem keine Zuschauer mehr im Stadion erlaubt sind. Goal erklärt Euch deshalb, wo die Spiele gezeigt werden.

3. Liga live im Free-TV - diese Spiele werden kostenlos gezeigt

Drei Partien werden an diesem Spieltag live und in voller Länge im Free-TV gezeigt, da die Lokalsender der ARD über ein großes Rechtepaket an der 3. Liga verfügen.

Wer Live-Fußball am heutigen Samstag erleben möchte, kann gleich mehrere Sender im frei empfangbaren Fernsehen einschalte. So übertragen NDR und WDR das Duell Duisburg gegen Rostock. Der MDR zeigt Magdeburg gegen Bayern II. Mannheim gegen Großaspach seht ihr live im SWR.

Die 3. Liga live im Pay-TV - MagentaSport zeigt alle Einzelspiele und die Konferenz live

Im Pay-TV ist das Angebot an der 3. Liga noch größer. Hier laufen alle zehn Partien des Spieltags sowie die Konferenz live. Wer die volle Dosis 3. Liga sehen möchte, muss MagentaSport einschalten.

Der hauseigene Sender der Telekom hat alle Duelle der Saison live im Angebot und bietet zudem einen Zusammenschnitt der Spiele an. Um das Angebot nutzen zu können, ist jedoch ein Abonnement notwendig.

Für 16,95 Euro pro Monat könnt Ihr Euch dort anmelden und die Sender freischalten. Wer etwas Geld sparen möchte, kann sich direkt für ein Jahr anmelden und zahlt 9,95 Euro monatlich.

Auf der offiziellen Webseite von MagentaSport findet Ihr noch mehr Infos zum Abonnement.

34. Spieltag der 3. Liga: Hier werden die Spiele im LIVE-STREAM übertragen.

Die 3. Liga könnt Ihr an diesem Wochenende nicht nur im TV verfolgen, sondern auch im Internet via LIVE-STREAM. Alle Sender, die im Fernsehen die Spiele übertragen, zeigen Ihr Angebot auch im Netz.

So empfangt Ihr die 3. Liga kostenlos im LIVE-STREAM

Drei Spiele, die im Fernsehen kostenlos empfangbar sind, könnt Ihr auch im Internet gratis verfolgen. Dabei könnt Ihr den LIVE-STREAM des NDR und WDR aufrufen, um Duisburg gegen Rostock zu streamen.

Im LIVE-STREAM des MDR läuft Magdeburg gegen Bayern II. Das SWR zeigt zudem im Internet kostenlos Mannheim gegen Großaspach.

3. Liga: Alle Spiele und die Konferenz im LIVE-STREAM von MagentaSport sehen

MagentaSport zeigt die drei oben genannten Spiele ebenfalls und zusätzlich alle sieben weiteren Partien des Spieltags. Hier könnt Ihr zudem die Konferenz einschalten, um kein Tor des Spieltags zu verpassen.

Allerdings ist das Angebot von MagentaSport im Internet ebenfalls kostenpflichtig. Die Konditionen des Abonnements lest Ihr im obigen Abschnitt oder unter diesem Link.

Die Einzelspiele der 3. Liga heute live sehen: So werden die Spiele gezeigt / übertragen

DATUM UHRZEIT SPIEL SENDER Freitag, 12. Juni 19 Uhr Würzburger Kickers - Chemnitzer FC MagentaSport Samstag, 13. Juni 14 Uhr 1. FC Kaiserslautern - KFC Uerdingen MagentaSport Samstag, 13. Juni 14 Uhr Eintracht Braunschweig - Preußen Münster MagentaSport Samstag, 13. Juni 14 Uhr Waldhof Mannheim - Sonnenhof Großaspach SWR und MagentaSport Samstag, 13. Juni 14 Uhr 1. FC Magdeburg - FC Bayern II MDR und MagentaSport Samstag, 13. Juni 14 Uhr Carl Zeiss Jena - Viktoria Köln MagentaSport Samstag, 13 Juni 14 Uhr MSV Duisburg - Hansa Rostock NDR, WDR und MagentaSport Sonntag, 14. Juni 13 Uhr SV Meppen - SpVgg Unterhaching MagentaSport Sonntag, 14. Juni 14 Uhr 1860 München - Hallescher FC MagentaSport Sonntag, 14. Juni 17 Uhr FSV Zwickau - FC Ingolstadt MagentaSport

Die 3. Liga heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: Die Tabelle vor dem 34. Spieltag