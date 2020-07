3. Liga: Aufsteiger Türkgücü München holt Tom Boere aus Uerdingen - Kapitän Yasin Yilmaz aussortiert

Türkgücü hat einmal mehr auf dem Transfermarkt zugeschlagen und sich in der Offensive verstärkt. Eine Identifikationsfigur muss hingegen gehen.

Türkgücü München ist nach dem Aufstieg in die ein bemerkenswerter Transfer gelungen. Der Klub vermeldete am Montag die Verpflichtung von Mittelstürmer Tom Boere vom Ligakonkurrenten KFC Uerdingen. Bei den finanzstarken Krefeldern war der Niederländer in der vergangenen Spielzeit mit neun Treffern bei nur 21 Einsätzen Toptorjäger. Sein Vertrag war nach Saisonende ausgelaufen, damit wechselt der 27-Jährige ablösefrei.

🇩🇪 Türkgücü München lässt mit einem echten Transfer-Coup aufhorchen! Tom Boere vom KFC Uerdingen hat einen Vertrag beim Drittliga-Aufsteiger unterschrieben.

🇹🇷 KFC Uerdingen oyuncusu Tom Boere ile sözleşme… https://t.co/6ehjr4xcGT — Türkgücü München (@turkgucumunchen) July 27, 2020

"Tom stand auf unserer Wunschliste ganz oben", sagte Türkgücü-Kaderplaner Roman Plesche: "Er ist nicht nur ein hervorragender Techniker, sondern auch ein Stürmer, der sich für keinen Laufweg zu schade ist und immer mit vollem Einsatz agiert. Er ist der Spielertyp, den wir gesucht haben." Boere war in der Spielzeit 2016/17 Torschützenkönig der zweiten niederländischen Liga, anschließend sammelte er bei Twente Enschede ein Jahr Erstliga-Erfahrung.

Türkgücü München: Kein neuer Vertrag für Kapitän Yasin Yilmaz

Kapitän Yasin Yilmaz, der seit 2017 für Türkgücü spielte und drei Aufstiege in Folge erlebte, muss den Klub nach Ablauf seines Vertrages hingegen verlassen. Nach FuPa -Informationen wechselt der 31-Jährige zu Türkspor Augsburg in die fünfte Liga.

"Natürlich berührt es mich. Ich habe mich mit dem Verein voll identifiziert. Aber wenn der neue Trainer andere Vorstellungen und ein anderes Konzept hat, ist das so", zitiert das Portal Yilmaz. "Ob es sinnvoll ist, einen Spieler nur mitzunehmen, weil er Identifikationsfigur ist, darüber lässt sich streiten. Ich hätte es mir gewünscht, dennoch werden sie von mir kein böses Wort hören. Mit Türkgücü in der 3. Liga spielen zu dürfen, war von Anfang an mein Traum."