280 Millionen Euro! Lionel Messi vor Mega-Wechsel nach Saudi-Arabien?

Die Zukunft von Lionel Messi bei PSG über den Sommer hinaus ist ungewiss. Saudi-Klub Al-Hilal lockt wohl mit einem höheren Gehalt als das von CR7.

WAS IST PASSIERT? Saudi-Arabiens Rekordmeister Al-Hilal, Hauptrivale vom neuen CR7-Klub Al-Nassr, plant offenbar eine Verpflichtung von Superstar Lionel Messi und will dafür angeblich richtig tief in die Tasche greifen. Dies berichtet die spanische Mundo Deportivo.

WAS IST DER HINTERGRUND? Ähnlich wie Ronaldo soll Messi im Hinblick auf die Bewerbung für die WM 2030 zusammen mit Ägypten und Griechenland zusätzlich zu seinem Engagement für 'Visit Saudi' als eine Art Markenbotschafter für die arabische Welt und den Tourismus gelten.

Al-Hilal würde Messi dabei ein Mega-Gehalt von rund 300 Millionen Dollar pro Saison, was nach aktuellem Kurs 280 Millionen Euro entspricht, anbieten. Einen Großteil des Geldes würde ähnlich wie bei CR7, der damit von Messi sogar übertrumpft werden würde, der saudische Staat übernehmen.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty

Getty

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Der 35-jährige Messi steht bei seinem aktuellen Arbeitgeber Paris Saint-Germain noch bis Sommer 2023 unter Vertrag. Seit seinem Wechsel im Jahr 2021 vom FC Barcelona erzielte er in 54 Pflichtspielen für PSG 24 Tore und steuerte 29 Vorlagen bei.