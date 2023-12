"250 interessieren mich": Gespräch von Cristiano Ronaldo mit Portugal-Coach Roberto Martínez enthüllt

Portugal-Coach Roberto Martínez hat verraten, dass Cristiano Ronaldo mindestens 250 Länderspiele für sein Land absolvieren möchte.

WAS IST PASSIERT? Cristiano Ronaldo steht aktuell bei 205 Länderspielen für Portugal, doch dem Superstar schwebt noch eine ganz andere Marke vor. Dies hat Portugals aktueller Nationaltrainer Roberto Martínez im Interview mit Freddie Ljungberg verraten.

WAS WURDE GESAGT? "Er stand kurz davor, sein 200. Länderspiel zu absolvieren, was noch niemand zuvor geschafft hat", erzählte Martinez über ein persönliches Gespräch mit CR7. "Ich fragte ihn, ob 200 Länderspiele etwas sind, das ihn interessiert oder nicht. Er sagte: '250 interessieren mich!'"

WAS IST DER HINTERGRUND? In diesem Jahr wurde Ronaldo der erste männliche Spieler, der 200 Länderspiele absolviert hat, doch der 38-Jährige will seinen Rekord offenbar noch weiter ausbauen.

DAS VIDEO ZUR NEWS:

WIE GEHT ES WEITER? Um die Marke von 250. Länderspielen zu erreichen, fehlen CR7 noch 45 Partien. Somit müsste er seine internationale Karriere höchstwahrscheinlich bis zur WM 2026 fortsetzen.