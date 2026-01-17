In der 3. Liga kommt es am Samstag (17. Januar) zur Begegnung zwischen 1860 München und dem Rot Weiss Essen. Diese findet im Grünwalder Stadion statt. Der Anstoß erfolgt um 14.00 Uhr.

Nach jeweils 19 Drittliga-Auftritten halten 1860 München und der Rot Weiss Essen bei 30 und 34 Punkten.

GOAL zeigt Euch, wie Ihr 1860 München vs. Rot Weiss Essen heute live im TV und im Stream sehen könnt.

1860 München vs. Rot Weiss Essen heute live im Free TV und Live Stream: Wer zeigt / überträgt die 3. Liga heute live?

Ihr könnt das Kräftemessen zwischen 1860 München und Rot Weiss Essen sowohl in voller Länge als auch in der Konferenz bei MagentaSport mitverfolgen. Beim Einzelspiel übernehmen ab 13.45 Uhr Tobias Wahnschaffe die Moderation und Alexander Klich den Kommentar. Für die Konferenz ist ab 13.30 Uhr Sascha Bandermann als Moderator im Einsatz, unterstützt von Steven Ruprecht als Experte.

Als Bestandskunden von MagentaTV zahlt Ihr 9,95 Euro im Jahres- oder 14,95 Euro im Monatsabo. Seid Ihr noch keine Kunden, kostet das Paket 14,95 Euro im Jahres- bzw. 19,95 Euro im Monatsvertrag.

Spiel 1860 München - Rot Weiss Essen Wettbewerb 3. Liga, 15. Spieltag Datum Samstag, 17. Januar 2026 Uhrzeit 14.00 Uhr Ort Grünwalder Stadion (München)

1860 München verabschiedete sich mit einem 0:2 gegen den SC Verl in die Pause. Damit riss eine Serie der Löwen mit vier Liga-Dreiern am Stück.

Rot Weiss Essen feierte am 20. Dezember mit einem 3:2 gegen Ulm den zweiten Sieg binnen vier Meisterschaftsspielen. Damit kehrte RWE nach einem 1:1 gegen Stuttgart II und einer Nullnummer bei Verl auf die Erfolgsspur zurück.

1860 München vs. Rot Weiss Essen: Die Tabellen

