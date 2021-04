1860 München vs. Viktoria Köln heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die 3. Liga übertragen

In der 3. Liga spielt der TSV 1860 München gegen Viktoria Köln. Goal verrät, welcher Sender die Partie heute live im TV und LIVE-STREAM zeigt.

In der dritthöchsten deutschen Spielklasse, der 3. Liga, steht für den TSV 1860 München am Dienstagabend ein richtungsweisendes Match auf dem Plan. Um 19 Uhr wird das Heimspiel gegen Viktoria Köln angepfiffen - für den Traditionsverein geht es um viel.

In der 3. Liga haben die Löwen in den letzten Spielen dafür gesorgt, dass der Aufstieg in die 2. Bundesliga weiterhin möglich ist. Im Moment steht das Team von Michael Köllner auf Platz vier, zwei Punkte hinter dem Dritten Ingolstadt. Die Gäste aus Köln liegen momentan auf Rang acht und haben mit dem Abstieg in aller Regel nichts mehr zu tun.

1860 München vs. Viktoria Köln heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die 3. Liga übertragen - Goal liefert alle Infos zur Übertragung der vollen 90 Minuten am Dienstag.

1860 München vs. Viktoria Köln heute live: Das Duell der 3. Liga auf einen Blick

Begegnung 1860 München vs. Viktoria Köln Wettbewerb 3. Liga, 33. Spieltag Datum 20. April (heute) - 19 Uhr Ort Stadion an der Grünwalder Straße, München Schiedsrichter Patrick Kessel (Norheim)

1860 München vs. Viktoria Köln heute live im TV sehen: Die Übertragung der 3. Liga

Englische Woche in der 3. Liga - der TSV 1860 München ist gewillt, seinen Aufwärtstrend fortzusetzen und nach dem Derbysieg gegen Türkgücü auch heute zu gewinnen. Um 19 Uhr geht es gegen Viktoria Köln, die Löwen gehen aufgrund der Tabellensituation als Favorit in das Spiel an der Grünwalder Straße. Das Hinspiel verloren die Münchner mit 1:2, obwohl man das bessere Team war.

Dafür will man sich nun revanchieren und einen Schritt in Richtung Aufstiegsrelegation machen. Doch wo werden die vollen 90 Minuten heute live im TV gezeigt? Wir sagen Euch, wer die Übertragungsrechte hält.

1860 München vs. Viktoria Köln heute live im TV bei Magenta Sport sehen

1860 München vs. Viktoria Köln wird heute nicht live im Free-TV gezeigt / übertragen. Das Derby vom letzten Wochenende zwischen Türkgücü und 60 wurde beim BR übertragen, doch heute sieht alles anders aus. Der Pay-TV-Kanal Magenta Sport zeigt Bilder vom Spiel 1860 München vs. Viktoria Köln live im Fernsehen.

Der Bezahlsender der Telekom besitzt seit einigen Jahren die Übertragungsrechte für die 3. Liga, die aber auch ab und an im Free-TV zu sehen ist. Die Kanäle des ersten deutschen Fernsehens (MDR, SWR, NDR, BR und Co.) strahlen pro Spieltag am Wochenende ausgewählte Duelle live und kostenlos aus. Wie gesagt: Heute leider nicht, wenn Ihr Fan der Löwen oder von Viktoria Köln seid.

Die Übertragung bei Magenta Sport startet um 18.30 Uhr, kommentiert wird das Ganze von Franz Büchner. Um bei Magenta Sport die 3. Liga im Fernsehen sehen zu können, braucht Ihr Zugang zum Portal. Das Monatsabo trägt ein Preisschild von 16,95 Euro und das Jahresabo kostet im Monat 9,95 Euro. Hier findet Ihr alle Informationen zu dem Bezahlsender.

1860 München vs. Viktoria Köln heute live in der 3. Liga: Die Übertragung im LIVE-STREAM

Wenn Ihr die 3. Liga heute nicht live im Fernsehen sehen wollt und nach einer Alternative sucht, wo das Spiel im LIVE-STREAM gezeigt / übertragen wird, dann könnt Ihr hier nachlesen, ob es dafür eine Option gibt. Die gibt es in jedem Fall.

Wer das Spiel der Löwen gegen Viktoria Köln nicht live im TV schauen will, der kann mit Magenta Sport auch im LIVE-STREAM mit dabei sein. Der Pay-TV-Sender bietet zu jedem Spiel der 3. Liga einen Stream an und zeigt die Duelle sowohl im Einzelspiel als auch in der Konferenz.

"Erlebe die stärkste 3. Liga aller Zeiten! Alle 380 Spiele live bei Magenta Sport. An jedem Spieltag zusätzlich in der Konferenz. Die Highlights und Wiederholungen aller Spiele nach Abpfiff auch auf Abruf. Zusätzlich weitere spannende Features wie die Top 10 der Woche, Dokumentationen, exklusive Interviews und vieles mehr" - mit diesem Slogan wirbt Magenta Sport für seine Übertragung der 3. Liga.

Der Moderation zum Spiel 1860 gegen Köln nimmt sich Sascha Bandermann an, kommentieren wird weiterhin Franz Büchner. Zudem kommt auch ab 18.45 Uhr die Konferenz im LIVE-STREAM bei Magenta Sport. Hier die beiden Männer am Mikro dazu:

Moderation: Alexander Klich

Kommentiert von: Martin Piller

Auch hier gilt: Um Magenta Sport nutzen zu können, braucht Ihr ein Abonnement beim Telekom-Sender.

1860 München vs. Viktoria Köln heute live im TICKER: Die 3. Liga anderweitig verfolgen

Wenn Ihr keine Möglichkeit habt, die vollen 90 Minuten heute im TV und LIVE-STREAM zu sehen, dann könnt Ihr 1860 München vs. Viktoria Köln auch im LIVE-TICKER verfolgen. Hier geht es direkt dorthin.

Goal begleitet Euch dabei durch die ganze Partie und versorgt Euch mit den wichtigsten Infos zum Spiel - natürlich kostenlos.

1860 München vs. Viktoria Köln heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragung der 3. Liga auf einen Blick

Ihr habt also mehrere Optionen, wie Ihr die 3. Liga heute live im TV, LIVE-STREAM oder LIVE-TICKER verfolgen könnt. Wir fassen das nochmal zusammen:

1860 München vs. Viktoria Köln heute live: Die Tabellenlage der 3. Liga

Platz Team Spiele Tore Tordifferenz Punkte 1. FC Hansa Rostock 32 45:28 17 61 2. SG Dynamo Dresden 31 51:26 25 59 3. FC Ingolstadt 31 43:34 9 58 4. 1860 München 32 59:28 31 57 5. 1. FC Saarbrücken 32 55:46 9 49 6. SC Verl 32 60:49 11 48 7. SV Wehen Wiesbaden 31 51:43 8 48 8. FC Viktoria Köln 32 44:49 -5 46 9. Türkgücü München 32 40:42 -2 43 10. FSV Zwickau 32 39:40 -1 42

3. Liga heute: Die Aufstellungen zu 1860 München vs. Viktoria Köln

Voraussichtliche Aufstellung von 1860: Hiller - Willsch - Belkahia - Salger - Steinhart - Dressel - Lex - Neudecker - Tallig - Biankadi - Mölders

Hiller - Willsch - Belkahia - Salger - Steinhart - Dressel - Lex - Neudecker - Tallig - Biankadi - Mölders Voraussichtliche Aufstellung von Köln: Mielitz - Koronkiewicz, Schultz, Fritz, Holthaus - Klefisch, Lorch - Risse, Wunderlich, Handle - Thiele

Offiziell werden die beiden Line-Ups um 18 Uhr, dann findet Ihr sie hier.