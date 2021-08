In der ersten Runde des DFB-Pokals empfängt 1860 München heute den SV Darmstadt 98. Goal liefert alle Infos zur Übertragung im TV und LIVE-STREAM.

Pokalnacht in München! Im Stadion an der Grünwalder Straße empfängt der TSV 1860 München am Freitag um 20.45 Uhr den Zweitligisten SV Darmstadt 98.

1860 (TSV 1860 München) vs. SV Darmstadt 98: Goal liefert alle Infos zur TV-Übertragung und zum LIVE-STREAM der ersten Pokalrunde. Außerdem können hier ungefähr eine Stunde vor Spielbeginn die Aufstellungen des Pokalmatches betrachtet werden.

TSV 1860 München vs. SV Darmstadt 98 live sehen: Das DFB-Pokalspiel im Überblick

Begegnung TSV 1860 München – SV Darmstadt 98 Wettbewerb DFB-Pokal: 1. Runde Ort Grünwalder Stadion, München Anpfiff Freitag, 06.08.2021, 20.45 Uhr

Pokalerfahrung, Pokalscorer und Pokalkenner. Zudem ein kurzer Abriss der Darmstädter und Münchner Pokalhistorie: Hier findet Ihr die Top-Facts zum Erstrundenmatch zwischen dem #sv98 und 1860 München im @DFB_Pokal 🏆⬇ https://t.co/kSz5JPWpih — SV Darmstadt 98 (@sv98) August 5, 2021

TSV 1860 München vs. SV Darmstadt 98: DFB-Pokal heute live im TV sehen

Das Freitagabendspiel der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals ist nicht im Free-TV zu sehen. Fans können das Aufeinandertreffen der Männer von Löwen-Trainer Michael Köllner mit Darmstadt jedoch im Pay-TV live verfolgen.

Der Münchner Bezahlsender Sky hat sich die exklusiven Rechte an allen 63 Pokalspielen in Deutschland sichern können. Auch das Pokalspiel der Sechziger wird ausschließlich beim Unterföhringer Pay-TV-Sender übertragen, zudem bietet Sky Ticket einen LIVE-STREAM an.

TSV 1860 München vs. SV Darmstadt 98 heute live im TV: Sky zeigt das Pokalspiel live

Auf Sky Sport 4 (HD) kann bereits eine Dreiviertelstunde vor Anpfiff, um 20:00 Uhr, mitgefiebert werden. Um die Partie auf Sky sehen zu können, braucht Ihr jedoch ein Abo bei dem Pay-TV-Anbieter.

Eine Übersicht über die verschiedenen Angebote findet Ihr auf der offiziellen Sky-Homepage.

TSV 1860 München vs SV Darmstadt 98 heute live im TV: Die Übertragung bei Sky in der Übersicht

Übertragungsbeginn : 20:00 Uhr

: 20:00 Uhr Anpfiff: 20:45 Uhr

20:45 Uhr Sender: Sky Sport 4 (HD)

1860 München vs. SV Darmstadt 98: Den DFB-Pokal heute im LIVE-STREAM sehen

Auch die Liveübertragung via Internet findet exklusiv über Sky statt. Möchtet Ihr das Pokalmatch der Löwen gegen die Lilien heute auf Eurem Laptop oder mobilen Devices verfolgen, so werden euch seitens Sky zwei Alternativen angeboten:

TSV 1860 München vs. SV Darmstadt 98: Das Spiel der ersten Pokalrunde heute im LIVE-STREAM mit Sky Ticket

Besitzt Ihr noch kein Sky-Abonnement, können wir Euch Sky Ticket wärmstens empfehlen. Dieses Streamingangebot ermöglicht es Euch, ausgewählte Spiele zu sehen, ohne dafür einen langfristigen Vertrag abzuschließen.

Möchtet Ihr Euch nicht längerfristig binden, so könnt Ihr mit Sky Ticket aus diversen Angeboten ein individuelles Paket schnüren. Bereits ab 9,99 Euro im Monat kann Sky Ticket in Anspruch genommen werden. Alle Infos dazu findet Ihr hier.

TSV 1860 München vs SV Darmstadt 98: Das Spiel der ersten Pokalrunde heute im LIVE-STREAM mit Sky Go

Solltet Ihr bereits über ein Sky-Abo verfügen, so könnt Ihr die Begegnung bequem über Sky Go ansehen. Der LIVE-STREAM von Sky Go läuft hierbei analog zu der Übertragung im TV. Um Sky Go zu nutzen, benötigt Ihr für euer Endgerät die passende App. Diese kann über nachfolgenden Link installiert werden.

Hier kommt Ihr direkt zu den verschiedenen Anwendungen für iOS, Android oder den Desktop.

TSV 1860 München vs. SV Darmstadt 98 heute live im TV und STREAM sehen: Die Aufstellung

Sobald die Aufstellungen offiziell bekanntgegeben wurden, findet Ihr sie an dieser Stelle.

TSV 1860 München vs. SV Darmstadt 98: Den DFB-Pokal heute im LIVE-TICKER verfolgen

Seid Ihr an einem Ort ohne TV-Gerät mit Sky-Kompatibilität oder möchtet Ihr nicht Euer gesamtes Datenvolumen aufbrauchen, wenn Ihr an einem Ort ohne WiFi-Verbindung seid, so bietet euch Goal die Möglichkeit, mittels LIVE-Ticker up-to-date zu bleiben.

Hier geht es direkt zum kostenlosen LIVE-TICKER!

TSV 1860 München vs. SV Darmstadt 98 heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragung der ersten Pokalrunde im Überblick