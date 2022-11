1860 München vs. Rot-Weiss Essen heute live: Wird die 3. Liga im TV und LIVE-STREAM übertragen?

In der 3. Liga trifft 1860 München auf Rot-Weiss Essen. Alle Infos zur Übertragung des Spiels im TV und LIVE-STREAM gibt es hier.

Heute Abend (14. November 2022) ist Rot-Weiss Essen zu Gast bei 1860 München. Anpfiff der Partie der 3. Liga ist um 19 Uhr. Gespielt wird im Stadion an der Grünwalder Straße in München.

Das letzte Aufeinandertreffen der beiden Vereine ist schon einige Zeit her. Im April 2007 gab es zuletzt das Duell 1860 München vs. Rot-Weiss Essen, damals allerdings noch in der 2. Liga. Dahin wollen die Löwen natürlich jetzt auch wieder zurück. Um weiterhin am Tabellenführer Elversberg dranzubleiben, sollte das Team von Michael Köllner also heute Abend drei Punkte gegen Essen holen. Ob ihm das gelingt, erfahren wir ab 19 Uhr.

Alle Infos, die Ihr hinsichtlich der Übertragung des Spiels im TV und LIVE-STREAM benötigt, gibt es hier bei GOAL.

1860 München vs. Rot-Weiss Essen heute live: Die Daten zum Spiel

Begegnung 1860 München vs. Rot-Weiss Essen Wettbewerb 3. Liga Anpfiff 14. November - 19 Uhr Spielort Stadion an der Grünwalder Straße (München)

1860 München vs. Rot-Weiss Essen heute live: Wo wird die Partie im TV übertragen?

Wo wird denn die 3. Liga eigentlich übertragen? Wir liefern Euch die Antwort. Zuständig für die Übertragung ist der Pay-TV-Sender Magenta Sport. Nur dort könnt Ihr alle Spiele live verfolgen.

Manche Partien der 3. Liga werden auch im Free-TV gezeigt. Die heutige Begegnung zwischen 1860 München und Rot-Weiss Essen gehört aber leider nicht dazu. Wenn Ihr das Duell also im TV sehen wollt, müsst Ihr auf den Bezahlsender Magenta Sport zurückgreifen.

Dieser zeigt neben der 3. Liga übrigens auch die deutsche Frauen-Bundesliga sowie die Basketball- und Eishockey-Bundesliga. Dafür müsst Ihr dann im Monatsabo 16,95 Euro pro Monat bezahlen, oder Ihr bucht direkt das Jahresabo. Dann zahlt Ihr 9,95 Euro monatlich.

Magenta Sport gehört übrigens zur Telekom, daher gibt es für alle, die bereits Kunde bei der Telekom sind, vergünstigte Preise. Diese zahlen dann für ein Monatsabo 9,95 Euro monatlich und im Jahresabo nur 4,95 Euro pro Monat.

Sobald Ihr euer Abo abgeschlossen habt, könnt Ihr auch schon loslegen und die ganzen 90 Minuten der Partie live bei Magenta Sport verfolgen. Anmelden beim Pay-TV-Sender könnt Ihr Euch hier.

1860 München vs. Rot-Weiss Essen heute live: Der LIVE-STREAM zum Spiel

Neben der Übertragung im Pay-TV habt Ihr natürlich auch die Option, auf den LIVE-STREAM von Magenta Sport zurückzugreifen. Dieser ist aber natürlich auch nicht kostenlos, denn er setzt ebenfalls ein gültiges Abo voraus. Die Preise dafür haben wir bereits im letzten Abschnitt genannt.

Wenn Ihr schon über ein Abonnement bei Magenta Sport verfügt, könnt Ihr den LIVE-STREAM natürlich ebenfalls verfolgen. Dafür braucht Ihr Euch nur mit euren Zugangsdaten auf der Website anmelden.

Übrigens könnt Ihr die Partie per LIVE-STREAM bei Magenta Sport auch durch eine Kooperation mit OneFootball verfolgen. Dafür müsst Ihr Euch nur bei der Fußball-Plattform OneFootball das Spiel zwischen den Löwen und Rot-Weiss Essen aussuchen, anschließend 3,49 Euro bezahlen und erhaltet dann Zugriff auf den LIVE-STREAM der Partie bei Magenta Sport.

1860 München vs. Rot-Weiss Essen heute live: Der LIVE-TICKER zum Spiel

GOAL bietet Euch auch einen LIVE-TICKER an. Dieser ist völlig kostenfrei und informiert Euch nahezu in Echtzeit über alle wichtigen Vorkommnisse der Partie. Wenn Ihr also up-to-date sein wollt, was Tore, Auswechslungen und alles andere angeht, dann seid Ihr dort richtig aufgehoben.

