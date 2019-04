1860 München vs. Karlsruher SC (KSC): TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen, LIVE-TICKER - alles zur Übertragung der 3. Liga

Am 35. Spieltag empfängt der TSV 1860 München den Karlsruher SC. Goal verrät, wie Ihr die Partie im live im TV und im LIVE-STREAM verfolgen könnt.

Der 35. Spieltag der 3. Liga steht an. Am Samstagmittag treffen der TSV 1860 München und der Karlsruher SC im Stadion an der Grünwalder Straße aufeinander. Angepfiffen wird die Partie um 13.15 Uhr.

Die Gastgeber aus München spielen bislang eine durchwachsende Saison in der . Elf Siegen stehen ebensoviele Unentschieden und zwölf Niederlagen gegenüber. Damit rangiert 1860 vier Spieltage vor dem Ende dieser Spielzeit als Aufsteiger auf dem zehnten Tabellenplatz. Der Vorsprung auf die Abstiegsränge beträgt sechs Zähler.

Ganz anders ist die Situation beim . Die Mannschaft von Trainer Alois Schwartz belegt den zweiten Platz und will dem bereits feststehenden Aufsteiger vom VfL Osnabrück in die 2. Bundesliga folgen. Dafür braucht es Punkte. Denn der Hallesche FC sowie der SV Wehen Wiesbaden sind dem KSC dicht auf den Fersen.

Wo wird vs. Karlsruher SC übertragen? Goal verrät, wo Ihr die Partie im TV oder im LIVE-STREAM verfolgen könnt. Außerdem erfahrt Ihr alle Infos rund um die Begegnung an der Grünwalder Straße und zum LIVE-TICKER.

1860 München vs. Karlsruher SC (KSC): Das Duell in der 3. Liga in der Übersicht

Duell 1860 München vs. Karlsruher SC Datum Samstag, 27. April 2019 | 13.15 Uhr Ort Stadion an der Grünwalder Straße, München ( ) Zuschauer 15.000 Plätze

1860 München vs. Karlsruher SC (KSC) heute live im TV schauen - geht das?

1860-Fans und KSC-Anhänger aufgepasst: Das Aufeinandertreffen zwischen 1860 München und dem KSC läuft im deutschen Free-TV. Die ARD überträgt die Partie der 3. Liga live und in voller Länge. Die Vorberichterstattung beginnt bereits um 13 Uhr. Ab Anpfiff um 13.15 Uhr verpasst ihr keine Sekunde der Partie.

Die ARD ist allerdings nicht der einzige Sender, der das Spiel aus dem Stadion an der Grünwalder Straße überträgt. Auch Magenta Sport ist vor Ort und zeigt die kompletten 90 Minuten live. Um die Begegnung zu sehen, benötigt Ihr allerdings ein Abonnement bei Magenta Sport, welches für Telekom-Kunden in den ersten zwölf Monaten kostenlos ist. Im Anschluss zahlt ihr monatlich 4,95 Euro, um alle Spiele der 3. Liga bei Magenta Sport live anschauen zu können.

Ihr seid kein Telekom-Kunde, wollt aber trotzdem das Magena-Sport-Abo nutzen? Dann bekommt ihr die ersten sechs Monate gratis und müsst anschließend 9,95 Euro monatlich bezahlen. Denn nur wer ein Abo bei Magenta Sport besitzt, kann die Partie am Samstag zwischen 1860 München und dem Karlsruher SC verfolgen. Die Übertragung beim Telekom-Ableger beginnt wie in der ARD um 13 Uhr.

Wird 1860 vs. Karlsruhe live im BR, SWR oder anderen dritten Programmen übertragen?

Nein. Da die ARD die Partie zwischen den Münchnern und den Karlsruhern live im Hauptprogramm überträgt, wird das Duell in der 3. Liga nicht auf den dritten Programmen laufen. Stattdessen wird nur folgende Begegnung gezeigt:

Energie Cottbus vs. (Sa., 14 Uhr auf NDR)

1860 München vs. Karlsruher SC (KSC): Die 3. Liga heute im LIVE-STREAM

Auch für einen LIVE-STREAM der Partie zwischen 1860 und dem KSC ist am Samstagmittag gesorgt. Sowohl die ARD als auch Magenta Sport zeigen das Duell in der 3. Liga ab 13 Uhr zeitgleich mit der TV-Übertragung im LIVE-STREAM. Während der ARD-Stream kostenlos ist, braucht man für den LIVE-STREAM von Magenta Sport ebenfalls ein Abo.

Wollt Ihr wissen, was ein Abonnement von Magenta Sport kostet? Dann scrollt noch einmal nach oben. Im obigen Abschnitt ist dies erklärt.

1860 München vs. Karlsruher SC (KSC): Die Partie der 3. Liga heute im LIVE-TICKER

Ihr habt keine Chance, dass Duell zwischen 1860 und dem KSC live im TV oder im LIVE-STREAM zu verfolgen? Dann empfehlen wir Euch den ausführlichen LIVE-TICKER von Goal.

Wenn ab 13.15 Uhr im Stadion an der Grünwalder Straße in München der Ball rollt, seid ihr mit dem LIVE-TICKER von Goal hautnah dabei und immer bestens über das Geschehen auf dem Rasen informiert.

Für den LIVE-TICKER zu 1860 vs. KSC braucht ihr selbstverständlich nichts zu bezahlen. Der Goal-Ticker ist natürlich kostenlos.

1860 München vs. Karlsruher SC (KSC): Die Bilanz

1860 München (wettbewerbsübergreifend 54 Duelle) Karlsruher SC 22 Siege 20 12 Remis 12 20 Niederlagen 22 95 Erzielte Tore 86

1860 München vs. KSC: Die Aufstellungen

Aufstellung 1860: Hiller - Mauersberger, Lex, Mölders, Owusu, Wein, Karger, Bekiroglu, Paul, Lorenz, Steinhart

Aufstellung KSC: Uphoff - Thiede, Gordon, Pisot, Roßbach - Kobald, Wanitzek - Stiefler, Lorenz - Fink, Pourie