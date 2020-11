1860 München gegen Hallescher FC heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: Die Übertragung der 3. Liga

Am 9. Spieltag der 3. Liga treffen 1860 München und der Hallesche FC aufeinander. Die Informationen zur Übertragung am Samstag gibt es hier.

Am Samstag, den 7. November, treffen 1860 München und der Hallesche FC um 14 Uhr aufeinander. Gespielt wird im Stadion an der Grünwalder Straße in München.

steht auf dem dritten Tabellenplatz der 3. Liga. Aus den letzten drei Spielen konnten die Münchner allerdings nur einen Sieg und somit drei Punkte erzielen. Das letzte Spiel gegen Duisburg endete mit einer 0:2-Niederlage. Um den Anschluss an die Spitze nicht zu verlieren, sollte sich das Team von Michael Köllner wieder fangen und Punkte sammeln.

Der Hallesche FC mischt mit neun Punkten nicht oben mit. Drei Siege und drei Niederlagen reichen nur für die untere Tabellenhälfte. In den beiden letzten Spielen konnte das Team aus Halle jedoch gewinnen und somit den Beginn einer möglichen Serie einläuten. Die wäre dringend nötig, um den Abstand auf die Abstiegsplätze zu vergrößern, der momentan bei drei Punkten liegt.

Wie das Spiel 1860 München vs. Hallescher FC übertragen wird, erfahrt Ihr in diesem Artikel von Goal.

1860 München vs. Hallescher FC – die heute live: Das Spiel im Überblick

Spiel: 1860 München vs. Hallescher FC

Wettbewerb: 3. Liga, 9. Spieltag

Datum: Samstag, 7. November

Anstoß: 14 Uhr

Ort: Stadion an der Grünwalder Straße, München

1860 München vs. Hallescher FC – die 3. Liga heute live: So wird die 3. Liga übertragen

Fans der 3. Liga können sich freuen, da sie alle Spiele der 3. Liga live sehen können. Möglich ist das mit Magenta Sport, zum Teil aber auch im Free-TV bei der ARD. Das liegt daran, dass sich beide Sender Rechte an der 3. Liga gesichert haben. Exklusiv alle Rechte besitzt jedoch nur Magenta, die ARD darf parallel nur einige Spiele auf den Regionalsendern zeigen.

Alle Möglichkeiten, das Spiel zwischen 1860 München und dem Hallischen FC live zu sehen, könnt Ihr in den folgenden Abschnitten nachlesen.

1860 München vs. Hallescher FC – die 3. Liga heute live: Das Spiel mit Magenta Sport im TV sehen

Dieses Mal kommt Ihr an Magenta Sport als Partner für die Übertragung nicht vorbei. Nur hier könnt Ihr das Spiel live im TV über die vollen 90 Minuten verfolgen.

Los geht es mit der Übertragung um 13.45 Uhr mit den Vorberichten zur Partie, bevor dann um 14 Uhr angepfiffen wird. Begleiten werden Euch Kommentator Alexander Kunz und Moderator Thomas Wagner an seiner Seite.

Um das Spiel im TV zu sehen, benötigt Ihr ein Abonnement bei Magenta Sport – dazu weiter unten mehr.

1860 München vs. Hallescher FC – die 3. Liga heute live: Die Übertragung per LIVE-STREAM

Neben der TV-Übertragung wird das Spiel auch im LIVE-STREAM zu sehen sein. Dafür benötigt Ihr ebenfalls einen Zugang zu Magenta Sport und damit einhergehend ein Abonnement. Mit dem LIVE-STREAM bekommt Ihr das identische Bild zu sehen und das auch zur selben Zeit.

Genauso wie im TV habt Ihr auch mit dem LIVE-STREAM die Möglichkeit, eine Konferenzschaltung zu sehen. Damit seht Ihr alle Spiele der 3. Liga parallel im Wechsel und verpasst somit kein Tor. Den LIVE-STREAM könnt Ihr entweder mit der App auf Smartphone und Tablet verfolgen, oder Ihr wählt den Weg über PC und Laptop über die Internetseite.

1860 München vs. Hallescher FC – die 3. Liga heute live: Soviel kostet Euch Magenta Sport

Magenta Sport wird von der Telekom bereitgestellt. Dementsprechend haben Kunden bei der Telekom einige Vorteile, wenn sie sich für Magenta Sport interessieren. Habt Ihr bereits einen Telekom-Vertrag, dann kostet Euch Magenta Sport in den ersten 12 Monaten nichts. Danach zahlt Ihr dann ab 4,83 Euro im Monat.

Noch nicht Kunde bei der Telekom, dann sehen Eure Optionen wie folgt aus:

Magenta Sport Jahresabo - 9,70 Euro/Monat

Magenta Sport Monatsabo - 16,53 Euro/Monat

Alle Pakete im Überblick und weitere Informationen findet Ihr auf der Webseite von Magenta Sport.

1860 München vs. Hallescher FC – die 3. Liga heute live: Der LIVE-TICKER von Goal

Das Spiel verfolgen, aber nichts dafür zahlen? Das geht mit dem LIVE-TICKER von Goal. Hier verpasst Ihr keine Tore oder Karten und seid so immer auf dem aktuellen Stand. Zusätzlich seht Ihr interessante Statistiken zur Begegnung.

Reinklicken lohnt sich – hier geht’s lang zum LIVE-TICKER von Goal!

1860 München vs. Hallescher FC – die 3. Liga heute live: Die Aufstellungen

Wer heute auf dem Platz stehen wird, seht Ihr an dieser Stelle, sobald die Aufstellungen verfügbar sind.