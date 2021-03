1860 München vs. Dynamo Dresden live: Die 3. Liga heute im LIVE-TICKER - 0:0

Spitzenspiel in der 3. Liga: Am 29. Spieltag gastiert Tabellenführer Dynamo Dresden bei 1860 München. Wir liefern Euch das Duell im LIVE-TICKER.

Die 3. Liga steht wieder auf dem Programm. Am heutigen Montagabend kommt es zu einem echten Spitzenspiel: Der Tabellenvierte 1860 München empfängt Spitzenreiter Dynamo Dresden. Anstoß ist um 19 Uhr, gespielt wird im Stadion an der Grünwalder Straße in München.

Die Ausrichtung ist klar: Dresden möchte den Vorsprung auf Verfolger Hansa Rostock ausbauen, während die Löwen die Aufstiegsränge nicht noch weiter aus den Augen verlieren wollen - zwölf Punkte beträgt bereits der Rückstand auf Relegationsplatz drei, auf dem derzeit der FC Ingolstadt rangiert.

Das Hinspiel entschieden die Sachsen im November vergangenen Jahres mit 2:1 für sich. Gelingt 60 heute die Revanche?

1860 München vs. Dynamo Dresden Anpfiff: 19 Uhr Tore - Aufstellung 1860 München Hiller - Willsch, Belkahia, Salger, Steinhart - Neudecker, Dressel - Staude, Biankadi - Mölders, Lex Aufstellung Dynamo Dresden Broll - Knipping, Mai, Ehlers - Königsdörffer, Kade, Will, Meier - Mörschel - Daferner (42. Hosiner), Sohm (74. Spor) Gelbe Karten Mölders (16.), Neudecker (21.), Salger (69.) - Mörschel (25.)

82. | Salger trifft Mörschel vor dem TSV-Strafraum eindeutig am Fuß, doch Cortus lässt weiterlaufen. Glück für die Gastgeber, das hätte Freistoß aus guter Position für Dynamo geben müssen.

80. | Bei 1860 ist Oldie Mölders der Unruheherd für die Gäste-Abwehr. Nach Querpass von Neudecker wird der Abschluss des Stürmers jedoch von Mai im letzten Moment geblockt.

78. | Für stetige Gefahr sorgen bei Dynamo immer wieder die weiten Einwürfe von Kapitän Mai, doch noch können die Dresdner die Ungenauigkeiten in der TSV-Defensive da nicht nutzen.

TSV 1860 München vs. Dynamo Dresden im LIVE-TICKER: WECHSEL

74. | Zweiter Wechsel bei den Gästen. Mit stor bringt Kauczinski einen frischen, quirligen Mann für den Angriff.

73. | Dresden wird aktiver! Mörschel legt auf die linke Seite zu Meier raus, der scharf auf den ersten Pfosten flankt. Salger geht zum Leder und setzt dieses knapp am eigenen Pfosten vorbei zur Ecke.

70. | Den folgenden Freistoß durch Will bekommen die Gastgeber gut verteidigt.

TSV 1860 München vs. Dynamo Dresden im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

69. | Salger bringt Sohm kurz vor der Strafraumgrenze per Check zu Fall. Cortus entscheidet auf Freistoß und Gelb für Salger, der damit im nächsten Spiel gesperrt fehlen wird.

68. | Mörschel fasst sich aus 22 Metern halblinker Position einfach mal ein Herz und feuert per Vollspann drauf. Der Schuss des Dresdners zischt ganz knapp über das rechte Kreuzeck, da wäre Hiller machtlos gewesen.

67. | Es bleibt dabei: Beide Defensiven machen zum Großteil einen guten Job, doch 1860 scheint dem Führungstreffer näher zu sein.

64. | Und die wird richtig gefährlich! Staude bringt die Murmel auf den zweiten Pfosten wo Salger hochsteigt und aufs lange Eck köpft. Broll kann nur hinterher schauen, doch Knipping klärt für seinen geschlagenen Keeper auf der Linie!

63. | München bleibt dran. Zuerst wird Biankadis Versuch aus halblinker Position von Mai geblockt, dann blockt Meier die Flanke von Staude zur Ecke.

60. | Jetzt mal Dresden! Mörschel steckt auf die linke Seite zu Hosiner durch, der sofort flach an den Fünfer in Richtung Sohm gibt. Hiller ist draußen und begräbt die Murmel unter sich.

58. | Die Münchner machen in der Anfangsphase des zweiten Abschnitts den besseren Eindruck. Dynamo trat offensiv noch nicht wirklich in Erscheinung.

55. | Mölders muss sich nach einem Zusammenprall mit Knipping kurz sammeln, steht aber schnell wieder und kann weitermachen.

53. | Biankadi findet mit seiner Hereingabe in den Sechzehner Neudecker, dessen Kopfballabgabe aber misslingt. Da war in jedem Fall mehr drin für die Gastgeber.

51. | Auffällig, dass Dresden im heutigen Spiel nicht so sehr auf aggressives Pressing setzt, wie man das von Dynamo kennt. Kauczinski und seine Mannen scheinen einen gewissen Respekt vor der Spielstärke des TSV zu haben.

48. | Guter Abschluss für die Gastgeber! Staude lässt das Leder zentral vor dem Tor für Biankadi abtropfen, der aus 25 Metern abzieht. Sein Aufsetzer rauscht nur ganz knapp am rechten Pfosten vorbei!

46. | Weiter geht's in München! Beide Coaches verzichten nach der Pause auf personelle Änderungen.

TSV 1860 München vs. Dynamo Dresden im LIVE-TICKER: ANPFIFF ZUR 2. HALBZEIT

Pause | Halbzeitfazit: Cortus pfeift pünktlich zur Pause! Nach 45 Minuten geht es zwischen dem TSV 1860 München und Dynamo Dresden mit einem 0:0 in die Kabinen. Von Beginn an war es ein intensives Spiel auf Augenhöhe, in dem beide Mannschaften ihre Torchancen hatten. Doch Daferner auf der einen sowie Mölders auf der anderen Seite scheiterten an guten Paraden der Keeper Hiller und Broll. In der Folge spielte sich das Geschehen mehr zwischen den Strafräumen ab, dennoch blieb die Intensität im Spiel hoch. Wir sind gespannt, wie es nach der Pause weitergehen wird. Bis gleich!

TSV 1860 München vs. Dynamo Dresden im LIVE-TICKER: HALBZEIT

TSV 1860 München vs. Dynamo Dresden im LIVE-TICKER: WECHSEL

42. | Daferner scheint sich bei dem Zusammenprall vor wenigen Minuten wohl doch etwas schwerer verletzt zu haben. Jedenfalls muss der Angreifer angeschlagen raus. Hosiner ist nun frisch dabei.

39. | Wieder auf dem Platz verlängert Daferner einen weiten Schlag auf die rechte Flanke in den Lauf von Sohm. Doch Belkahia passt gut auf und läuft die Murmel souverän ab.

37. | Daferner muss nach einem Zusammenprall mit Steinhart kurz behandelt werden. Der Dynamo-Stürmer steht aber schnell wieder und kann weiterspielen.

36. | In der aktuellen Phase versuchen die Gastgeber Ball und Gegner zu kontrollieren. Dresden agiert im Pressing etwas abwartender.

33. | Meier macht über die linke Seite Tempo nach vorne und sucht mit seiner Hereingabe Sohm am Fünfer. Der Stürmer kommt aber nicht an die Flanke, der Ball segelt an Freund und Feind vorbei.

30. | Nach dem flotten Start hat sich das Spielgeschehen ein wenig beruhigt. Dennoch ist es eine intensive Partie auf Augenhöhe, in die beide Teams extrem viel investieren.

27. | Königsdörffer kommt gegen Lex zu spät und trifft den Münchner klar am Fuß. Dieses Mal lässt Cortus die Karte stecken, was auf der TSV-Bank nicht gerne gesehen wird.

TSV 1860 München vs. Dynamo Dresden im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

25. | Nun auch die erste Verwarnung für einen Dresdner. Mörschel fällt Dressel im Mittelfeld.

24. | Starke Aktion von Lex, der über die linke Flanke Dampf macht und sich gegen Ehlers durchsetzt. Seine Hereingabe an den Fünfer ist einen Ticken zu lang für Mölders, der Stürmer kommt nicht ans Leder.

TSV 1860 München vs. Dynamo Dresden im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

21. | Zweite Gelbe Karte des Spiels für die Löwen. Dieses Mal setzt Neudecker zum taktischen Foul gegen Kade an.

19. | Ein verheißungsvoller Start in das Spitzenspiel. Beide Mannschaften machen von Beginn an Dampf und wollen die Führung.

TSV 1860 München vs. Dynamo Dresden im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

16. | Mölders zieht Knipping zu Boden und verhindert so einen Konter der Gäste. Klare Sache, Gelb.

15. | Nun zieht Neudecker einen Freistoß asu dem rechten Halbfeld und 28 Metern Torentfernung direkt Richtung Broll, schießt aber ein gutes Stück drüber.

13. | Was eine dicke Chance auf die Führung für den TSV! Eine Ecke von der linken Seite durch Neudecker bekommen die Gäste nicht geklärt. Die Murmel landet vor den Füßen von Mölders, der aus neun Metern zentraler Position per Dropkick abzieht. Broll lenkt die Kugel mit einem Wahnsinnsreflex an die Latte und verhindert so den Rückstand!

10. | Nun liegt der Ball im Münchner Tor! Das 1:0? Nein! Erneut sorgt ein weiter Einwurf von Mai für Verwirrung im Strafraum der Gastgeber. Am Ende zieht Meier links im Sechzehner ab. Dessen Schuss wird jedoch abgeblockt, genau auf den Fuß von Daferner, der die Murmel aus fünf Metern im Netz unterbringt. Die Fahne des Assistenten geht jedoch sofort hoch, Abseits! Die korrekte Entscheidung.

8. | Plötzlich die Riesenchance für Dynamo! Ein Einwurf von Mai rechts an der Mittellinie rutscht durch die gesamte 1860-Defensive in den Lauf von Daferner durch. Der Stürmer nimmt das Leder im halbrechten Raum auf und läuft alleine auf Hiller zu, scheitert aber im Eins-gegen-eins aus 14 Metern an einer guten Fußabwehr des Keepers.

6. | Nun auch der erste Abschluss der Gastgeber. Nach einem zu kurz abgewehrten Freistoß aus dem Halbfeld probiert es Dressel aus der Distanz per Dropkick, zielt aber meterweit über den Kasten.

4. | Erster Vorstoß der Gäste. Daferner wird über die linke Flanke in den Sechzehner geschickt und gibt dann von der Grundlinie flach auf den ersten Pfosten. Belkahia steht richtig und kann klären.

3. | Mölders setzt Broll bereits früh unter Druck. Der Dynamo-Keeper bleibt aber ganz cool und lässt den Stürmer mit einem Haken aussteigen.

1. | Der Ball rollt! Dresden hat in dunkelroten Trikots angestoßen, 1860 ist in Blau-Weiß gekleidet.

TSV 1860 München vs. Dynamo Dresden im LIVE-TICKER: ANPFIFF

Vor Beginn | Gleich geht's los. Die Mannschaften betreten nacheinander den Rasen. Referee der Partie ist Benjamin Cortus.

Vor Beginn | Die Aufstellungen beider Teams sind schnell abgehakt. Sowohl Köllner als auch Kauczinski vertrauen der Elf, die bereits am letzten Spieltag unter der Woche von Beginn an auf dem Rasen stand. Für 1860 gab es da ein 0:0 in Lübeck, während Dresden einen 1:0-Sieg über Wiesbaden feierte.

Vor Beginn | Dynamo Dresden hingegen steuert klar in Richtung Aufstieg. Bei einem Sieg in München läge Dynamo bereits vier Punkte vor dem Relegationsrang. Zudem ist die Truppe von Markus Kauczinski auch top in Form, sammelte in den letzten zehn Spielen satte 22 Zähler. 'Wir freuen uns sehr auf das Spiel am Montag. 1860 ist ein starker Gegner und wir werden uns wieder voll reinhauen. Zuletzt haben wir gezeigt, dass wir auf den Punkt da sein können', sagte Dresdens Trainer im Vorfeld der Partie. Ans Hinspiel werden sich die Gäste gerne zurück erinnern: Mitte November schlug Dresden die Münchner mit 2:1.

Vor Beginn | Die Löwen trennen nämlich bei noch zehn Partien satte 12 Punkte von Rang drei. Den Verantwortlichen des TSV ist bewusst, dass es mit einem Aufstieg ins Bundesliga-Unterhaus in dieser Saison wohl nicht mehr klappen wird. Nichtsdestotrotz wollen die Sechziger weiterhin in jedem Spiel alles raushauen, mit Dynamo wartet da heute natürlich ein richtiger Brocken auf die Elf von Michael Köllner. 'Wir müssen schauen, dass wir frische Beine haben, guten Fußball spielen und die Einstellung auf den Platz bringen, die die Mannschaft schon die ganze Saison auszeichnet', meint der Coach der Gastgeber.

Vor Beginn | Zum Abschluss des 29. Spieltags steigt im Stadion an der Grünwalder Straße ein echtes Traditionsduell. 1860 München und Dynamo Dresden - das klingt nicht nach Drittligafußball. Der Tabellenvierte empfängt so heute auch den Spitzenreiter des Klassements. Die beiden Klubs trennen jedoch 13 Punkte. Dynamo ist demnach auf dem besten Wege zurück in die 2. Bundesliga, was für die Münchner hingegen in dieser Spielzeit schwer werden dürfte.

Vor Beginn | Herzlich willkommen in der Bundesliga zur Begegnung des 29. Spieltages zwischen 1860 München und Dynamo Dresden.

1860 München vs. Dynamo Dresden heute im LIVE-TICKER: Die Aufstellung der 3. Liga

Das ist die Aufstellung von 1860 München:

Hiller - Willsch, Belkahia, Salger, Steinhart - Neudecker, Dressel - Staude, Biankadi - Mölders, Lex

Dynamo Dresden setzt auf folgende Aufstellung:

Broll - Knipping, Sebastian Mai, Ehlers - Königsdörffer, Kade, Will, Jonathan Meier - Mörschel - Daferner, Sohm

