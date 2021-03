1860 München gegen Dynamo Dresden heute live im TV und im LIVE-STREAM sehen: Alle Infos zur Übertragung der 3. Liga

In der 3. Liga empfängt 1860 München am Montag Dynamo Dresden. Goal erklärt, wo das Duell heute im TV und im LIVE-STREAM gezeigt / übertragen wird.

Auch an diesem Montag geht es in der 3. Liga wieder zur Sache! Wenn 1860 München den Tabellenführer Dynamo Dresden empfängt, ist Spannung an den TV-Bildschirmen garantiert. Anstoß der Begegnung ist um 19 Uhr im Stadion an der Grünwalder Straße in München.

Im Rennen um den Aufstieg in die 2. Bundesliga mussten 1860 München am Mittwoch einen kleinen Rückschlag einstecken: Nach einem fulminanten 4:0 beim Halleschen FC kamen die Hausherren nicht über ein fades 0:0 beim VfB Lübeck hinaus.

Durch ein souveränes 1:0 gegen Wehen Wiesbaden konnte Dynamo Dresden die Konkurrenz dagegen auf Abstand halten. Schon in der 11. Minute besorgte Pascal Sohm den Siegtreffer. Folgen gegen die Löwen die nächsten drei Punkte?

Ihr möchtet wissen, wo das Aufeinandertreffen zwischen 1860 München und Dynamo Dresden heute live im TV und im LIVE-STREAM übertragen wird? Dann seid Ihr hier genau richtig! In diesem Artikel liefert Euch Goal alle Informationen zur Übertragung der 3. Liga .

1860 München gegen Dynamo Dresden heute live: Die 3. Liga in der Übersicht

Begegnung 1860 München - Dynamo Dresden Datum Montag, 22. März 2021 | 19 Uhr Stadion Stadion an der Grünwalder Straße, München

Bild: Getty Images

1860 München gegen Dynamo Dresden: Die 3. Liga heute live im TV sehen - geht das?

Die Telekom hat sich die Übertragungsrechte an der 3. Liga gesichert und überträgt alle Spiele im deutschen Unterhaus auf MagentaSport . Somit könnt Ihr die Begegnung zwischen 1860 München gegen Dynamo Dresden am Montag tatsächlich live im TV erleben.

Bereits um 18.30 Uhr beginnt der Sender mit den Vorberichten. Zunächst versorgt Euch Moderator Sascha Bandermann mit allen wichtigen Informationen zum Aufeinandertreffen, anschließend wird Euch Kommentator Alexander Klich am Mikrofon durch den Abend begleiten.

Um MagentaTV auf Eurem Fernseher empfangen zu können, müsst Ihr normalerweise ein Abonnement abschließen. Es gibt jedoch gute Nachrichten: 1860 München gegen Dynamo Dresden wird am Montag kostenlos auf allen Plattformen des Senders übertragen.

Somit könnt Ihr die Begegnung sowohl bei MagentaTV auf Kanal 330 als auch auf der MagentaSport-Website und in allen MagentaSport-Apps verfolgen. Dafür müsst Ihr den Sender weder abonnieren noch Euch auf der Webseite der Telekom registrieren.

1860 München gegen Dynamo Dresden heute live sehen: Alles zur Übertragung im LIVE-STREAM

Um die 3. Liga im LIVE-STREAM zu verfolgen, habt Ihr zwei verschiedene Möglichkeiten: Entweder Ihr geht, wie schon im vorherigen Abschnitt beschrieben, auf die Webseite von MagentaSport oder Ihr installiert die App des Senders auf einem mobilen Endgerät.

Diese könnt Ihr Euch für Android-Geräte im Google Play-Store und für iOS-Geräte im App-Store herunterladen. Hat Euch die Übertragung von 1860 München gegen Dynamo Dresden gefallen, könnt Ihr sehr bequem in der App Euer Abonnement abschließen.

Die Preise für MagentaSport sind davon abhängig, ob Ihr bereits Telekom-Kunde seid oder nicht. Wenn Ihr bereits einen Vertrag besitzt, ist der Sender in den ersten zwölf Monaten für Euch kostenlos. Anschließend erhöht sich der Preis auf 4,95 Euro im Monat .

Solltet Ihr bislang keinen Vertrag bei der Telekom abgeschlossen haben, ist MagentaSport für Euch deutlich teurer. Wählen könnt Ihr zwischen dem Jahresabo für 9,95 Euro monatlich und dem Monatsabo für 16,95 Euro . Hier findet Ihr alle Angebote in der Übersicht.

Bild: Getty Images

1860 München gegen Dynamo Dresden: Die 3. Liga im kostenlosen LIVE-TICKER verfolgen

Ihr habt am Montag nicht die Möglichkeit, die Begegnung zwischen 1860 München und Dynamo Dresden live zu verfolgen? Mit dem kostenlosen LIVE-TICKER von Goal bleibt Ihr trotzdem über die Ereignisse im Grünwalder Stadion auf dem Laufenden.

Bereits eine halbe Stunde vor Anstoß begrüßen wir Euch zu den Vorberichten und versorgen Euch mit allem, was Ihr braucht, um bestens informiert zu sein. So liefern wir Euch neben detaillierten Beschreibungen auch viele interessante Statistiken.

1860 München gegen Dynamo Dresden: Die Aufstellungen in der 3. Liga

Sobald die Aufstellungen beider Mannschaften bekanntgegeben werden, findet Ihr sie an dieser Stelle. Das wird heute gegen 18 Uhr der Fall sein!

