DFB-Pokal live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 1860 München vs. BVB (Borussia Dortmund)?

Der BVB eröffnet die Saison im DFB-Pokal bei 1860 München. GOAL erklärt, wer das Spiel am Freitag im TV und LIVE-STREAM übertragen wird!

Auch der DFB-Pokal startet in die neue Saison, am Freitag empfängt 1860 München den BVB (Borussia Dortmund). Anpfiff in München ist um 20.45 Uhr.

Es ist das erste Pflichtspiel für den BVB in dieser Saison – eine turbulente Transferphase liegt mal wieder hinter der schwarz-gelben Borussia. Immerhin konnte sich der BVB mit Spielern wie Nico Schlotterbeck, Sebastian Haller, Karim Adeyemi oder auch Niklas Süle verstärken.

Am Freitag kommt es also zur Generalprobe vor dem Bundesligadebüt kommende Woche – natürlich will man mit einem Sieg gegen den Drittligisten starten. Die Löwen konnten mit einem 4:3-Sieg bei Dynamo Dresden in den Ligaalltag starten.

Das Duell zwischen dem BVB (Borussia Dortmund) und 1860 München verspricht viel. GOAL erklärt, wer das Spiel im TV und LIVE-STREAM übertragen wird!

DFB-Pokal: Die Ausgabe 2022/2023 im Überblick

Wettbewerb DFB-Pokal Finale 18 Uhr | 31. Juli 2022 | Wembley Stadium | London Rekordsieger FC Bayern München (20 Titel) Titelverteidiger RB Leipzig

Wer zeigt / überträgt Borussia Dortmund vs. 1860? Das BVB-Spiel am Freitag live im TV sehen!

In der vergangenen Saison war St. Pauli das Maß aller Dinge für den BVB und damals noch Marco Rose – gegen den Klub aus Hamburg war vorzeitig Schluss. In diesem Jahr will man natürlich in das Finale kommen, mit einem Sieg gegen 1860 soll der Grundstein für eine erfolgreiche Saison gelegt werden.

München kann sich dagegen natürlich früh ein Erfolgserlebnis und Selbstvertrauen in dieser Saison holen, der Drittligist wird am Freitag alles geben. Aber wie wird das Spiel im TV und LIVE-STREAM übertragen?

Kostenlose Übertragung im TV: So wird der DFB-Pokal am Freitag gezeigt

Wir haben richtig gute News für alle Anhänger:innen, die am Freitag den DFB-Pokal verfolgen wollen: Das Spiel wird nicht nur im Pay-TV, sondern auch im Free-TV übertragen! Der öffentlich-rechtliche Sender ZDF überträgt das Eröffnungsspiel des DFB-Pokals live im Fernsehen und LIVE-STREAM.

Der ZDF ist kostenlos zu empfangen, weil es sich um einen Sender des öffentlich-rechtlichen Rundfunks handelt. Ihr wisst nicht, wie ihr den orangefarbenen Sender auf eurem TV-Gerät einrichten könnt? Hier findet ihr dazu alle Informationen!

DFB-Pokal auf Sky: So wird Fußball im TV übertragen

Nicht nur das ZDF überträgt am Freitag den DFB-Pokal, auch im kostenpflichtigen Fernsehen wird das Spiel übertragen: Der Pay-TV-Sender Sky aus Unterföhring zeigt jedes Spiel dieser Saison live im TV!

Viele Spiele sind dabei exklusiv zu sehen, das Spiel des BVBs logischerweise nicht. Für die Spiele des DFB-Pokals benötigt ihr im TV das sogenannte „Sport-Paket“, wo auch die Premier League oder die Formel 1 zu sehen ist. Das Paket ist nicht zu verwechseln mit dem „Bundesliga-Paket“, hier gibt es dazu alle weiteren Informationen.

Wer zeigt / überträgt 1860 München vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-STREAM? Der DFB-Pokal im Internet

Sky und das ZDF übertragen am Freitag das Spiel des DFB-Pokals LIVE im TV, sehr zur Freude von vielen Anhänger:innen im ganzen Land. Aber wie wird das Spiel im Internet übertragen? Schließlich wollen auch Fans ohne Fernseher zuhause die Partie verfolgen.

Kostenloser LIVE-STREAM: So wird der DFB-Pokal übertragen!

Fangen wir wieder beim ZDF an: Das Zweite Deutsche Fernsehen zeigt das Programm im Internet genau wie im linearen TV: Kostenlos! Das Einzige, was ihr dafür tun müsst, ist die Seite zdf.de aufzusuchen – schon solltet ihr den LIVE-STREAM auf der Homepage vorfinden.

Es gibt wohl eine Einschränkung: Wegen des Geoblockings kann es sein, dass der Stream nicht für euch verfügbar ist, wenn ihr euch im Ausland befindet. In diesem Fall müsst ihr einen VPN aktivieren und euren Standort auf Deutschland setzen.

1860 gegen BVB im LIVE-STREAM: So geht’s!

Auch Sky zeigt das TV-Programm im LIVE-STREAM, hierbei habt ihr zwei Möglichkeiten. Ihr habt bereits ein Paket im TV gebucht, zum Beispiel das Sport-Paket? Dann solltet ihr euch mit Sky Go anfreunden, dort könnt ihr euch anmelden und das Spiel ohne Zusatzkosten live sehen.

Die Alternative: Das ehemalige Sky Ticket, mittlerweile als WOW bekannt. Hier könnt ihr euch eine Option buchen, die es euch ermöglicht, bestimmte Programmpunkte zu sehen. Hiermit könnt ihr beispielsweise eine Sport-Option buchen, die es euch ermöglicht, den DFB-Pokal zu sehen.

1860 München vs. BVB (Borussia Dortmund): Die Aufstellungen im DFB-Pokal

Circa eine Stunde vor Anpfiff des Spiels veröffentlichen die Vereine ihre offiziellen Startaufstellungen, welche wir pflichtbewusst hier eintragen. Klickt euch rechtzeitig wieder in den Artikel, um ideal vorbereitet zu sein.

Wer zeigt / überträgt den DFB-Pokal LIVE? Alle Übertragungen im Überblick

TV Sky Sport 2 (HD) ZDF LIVE-STREAM ZDF Mediathek Sky Go WOW Onefootball LIVE-TICKER GOAL