14-Jähriger von Ronaldo-Klub Valladolid! Real Madrid offenbar Favorit auf Verpflichtung von Guilherme Ruck

Real Madrid ist Favorit auf die Verpflichtung des erst 14-jährigen Guilherme Ruck von Ronaldo-Klub Real Valladolid.

WAS IST PASSIERT? Real Madrid ist offenbar Favorit auf eine Verpflichtung des brasilianischen Supertalents Guilherme Ruck (14) aus der Jugendakademie des von Ronaldo geführten Zweitligisten Real Valladolid. Dies berichtet die spanische as.

WAS IST DER HINTERGRUND? Real Madrids Chefscout Juni Calafat soll demnach extrem angetan vom technisch starken Stürmer sein und will alles unternehmen, um Ruck in die Akademie der Königlichen zu holen.

Das Talent von Ruck ist aber auch anderen Teams nicht verborgen geblieben und so soll auch der FC Barcelona mittlerweile ein Auge auf den jungen Offensivmann geworfen haben.

WIE GEHT ES WEITER? Es ist gut möglich, dass Real zeitnah ein Angebot für Ruck, der im kommenden April 15 Jahre alt wird, unterbreitet, um Nägel mit Köpfen zu machen.

Reals aktuell verletzter Innenverteidiger Éder Militão könnte dabei eine entscheidende Rolle spielen, denn dieser habe gemäß des Berichts eine gute Beziehung zu Ruck, der ihn bereits mehrmals in Madrid besucht hat.