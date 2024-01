135-Millionen-Euro-Mann will offenbar zu Inter Miami und Lionel Messi

In Katar soll es für den Ex-Liverpool-Star nicht mehr so laufen wie gedacht. Der nächste Schritt könnte der Wechsel in die USA sein.

WAS IST PASSIERT? Philippe Coutinho könnte zu Inter Miami wechseln und sich dort seinen beiden ehemaligen Kollegen vom FC Barcelona Lionel Messi und Luis Suarez anschließen. Das berichtet die spanische AS. WAS IST DER HINTERGRUND? Demnach will der 31-jährige Brasilianer seine Leihe zum katarischen Klub Al Duhail noch im Januar abbrechen, bei seinem Stammklub Aston Villa bestünde aber keine Verwendung für Coutinho. Entsprechend wird mit einem weiteren Wechsel gerechnet - nach Miami? Angeblich ist auch Los Angeles Galaxy interessiert. DIE BILDER ZUR NEWS: Getty Getty Images DIE TRANSFERGESCHICHTE: Coutinho wurde beim FC Liverpool zum Weltstar und wechselte 2018 für 135 Millionen Euro von den Reds zum FC Barcelona. Nach viereinhalb Jahren - und einer zwischenzeitlichen Leihe zum FC Bayern München - verkauft Barça den Brasilianer für 20 Millionen Euro an Aston Villa.