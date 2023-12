100 Millionen Euro: FC Bayern München will FC Barcelona angeblich mit Mega-Angebot überzeugen

Im Winter darf der Barça-Abwehrspieler nicht gehen - aber im Sommer könnten die Katalanen das Geld wahrscheinlich bestens gebrauchen.

WAS IST PASSIERT? Der FC Bayern München ist angeblich weiterhin an einer Verpflichtung von Ronald Araújo vom FC Barcelona interessiert und laut der spanischen Sportzeitung Mundo Deportivo bereit, im Sommer 100 Millionen Euro für den Abwehrspieler aus Uruguay zu zahlen.

WAS IST DER HINTERGRUND? Bereits in den vergangenen Wochen waren die Münchner angeblich hinter Araújo her, doch einen Wechsel im Winter schloss Barça kategorisch aus. Im Sommer werden die Bayern aber dem Bericht zufolge einen neuen Anlauf starten und versuchen, die Katalanen mit einer dreistelligen Millionensumme zu überzeugen.

Ein Angebot in Höhe von 100 Millionen Euro dürfte für das finanziell stark angeschlagene Barça nur schwer abzulehnen sein. Wie die Welt am Sonntag zuletzt berichtete, droht dem Klub aufgrund von Verstößen gegen die Regularien der UEFA nicht nur neuer Ärger, sondern auch der Ausschluss aus der Champions League. Sollte es wirklich so kommen, würde Araújo die sportliche Perspektive in Barcelona fehlen - und die Bayern-Chancen, den Coup zu landen, würden sich dem Bericht zufolge deutlich erhöhen.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images

Getty Images

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Araújo wechselte 2018 für nur 4,7 Millionen Euro von Boston River aus seiner Heimat Uruguay zum FC Barcelona. Mit einem Weiterverkauf würde Barça also in jedem Fall einen Riesen-Gewinn machen.