Am 30. Spieltag in der 3. Liga findet am Samstag um 14.00 Uhr unter anderem die Begegnung 1. FC Kaiserslautern (FCK) vs. TSV Havelse statt. Somit empfängt der Zweite den Vorletzten, wobei der FCK und die Rot-Weißen 53 und 22 Punkte holten. Im ersten Saisonduell kam ein Auswärtssieg zustande.

Der 1. FC Kaiserslautern (FCK) gewann sechs seiner bisherigen acht Meisterschaftsspiele in diesem Jahr. Hierbei geschah der bislang letzte Punktverlust der Mannschaft von Marco Antwerpen am 1. März mit einer Auswärtsniederlage gegen 1860. Diese fiel zwischen einem Heimerfolg gegen Verl und einem Dreier in Osnabrück.

Der #FCK meldet sich mit einem dicken Ausrufezeichen zurück! Bei #OSNFCK sichern sich die Roten Teufel ganz wichtige 3 Punkte! Wir möchten aber an dieser Stelle auch nochmal die besten Genesungswünsche an René Klingenburg senden - der Sieg ist für Dich, Junge 💪 #Betze pic.twitter.com/faAUUvh5oj — 1. FC Kaiserslautern (@Rote_Teufel) March 5, 2022

Havelse setzte sich zwischen Ende Januar und Anfang Februar bei Türkgücü sowie zuhause gegen Meppen durch. Danach erlebte die Elf von Rüdiger Ziehl zunächst Niederlagen bei Borussia Dortmund II und daheim gegen die Würzburger Kickers. Anschließend kamen zuletzt Unentschieden bei Viktoria Köln und zuhause gegen Viktoria Berlin zustande.

Am 30. Spieltag in der 3. Liga trifft 1. FC Kaiserslautern (FCK) heute um 14.00 Uhr daheim auf TSV Havelse. Bei GOAL findet Ihr alle Infos zur Live-Übertragung im TV sowie im LIVE-STREAM, zum LIVE-TICKER und zu den Aufstellungen.

1. FC Kaiserslautern (FCK) vs. TSV Havelse: Die Eckdaten zum Spiel auf einen Blick

Spiel: 1. FC Kaiserslautern (FCK) vs. TSV Havelse Datum: Samstag, 12. März 2022 Uhrzeit: 14.00 Uhr Stadion: Fritz-Walter-Stadion (Kaiserslautern)

1. FC Kaiserslautern (FCK) gegen TSV Havelse heute live im TV anschauen: Die Übertragung der 3. Liga

Dank der Senderechte an der 3. Liga strahlen die Kanäle des Ersten an jedem Spieltag einige Begegnungen im Free-TV ansehen. Hierbei handelt es sich üblicherweise um Partien, die samstags um 14.00 Uhr beginnen. Doch wie steht es rund um die Übertragung des Matches Kaiserslautern vs. Havelse?

1. FC Kaiserslautern (FCK) – TSV Havelse heute nicht live im Free-TV: Das ist der Grund

GOAL muss Euch diesbezüglich enttäuschen, denn Ihr könnt das Spiel im Fritz-Walter-Stadion ausschließlich bei Magenta Sport mitverfolgen. Wenn Ihr nicht Fans des FCK oder des TSV seid, könnt Ihr Euch drei andere Matches im Free-TV ansehen. Hierbei handelt es sich um die Spiele Eintracht Braunschweig – Saarbrücken (NDR, SR), Verl – Waldhof Mannheim (WDR) sowie Hallescher FC – Freiburg II (MDR).

1. FC Kaiserslautern (FCK) vs. TSV Havelse heute live im TV bei Magenta Sport

Hinsichtlich der Begegnung 1. FC Kaiserslautern vs. TSV Havelse ist Euch hingegen ausschließlich mit einem Abo bei Magenta Sport geholfen. Hierbei stehen Euch beim Bezahlanbieter Jahres- und Monatsdeals zur Verfügung. Mit der erstgenannten Optionen bezahlt Ihr zwar mehr auf einen Schlag, aber Ihr spart monatlich bis zu 7 Euro. Zudem hängen die Tarife von Eurem Telekom-Status ab. Als Kunden legt Ihr respektive 60 Euro und 9,95 Euro auf den Tisch. Andernfalls müsst Ihr jeweils 120 Euro und 16,95 Euro bezahlen. Hier stehen sämtliche weiterführende Infos.

Nachdem heute um 14.00 Uhr nicht ausschließlich eine Drittliga-Partie stattfindet, könnt Ihr Euch auch für eine Konferenz entscheiden. In der heutigen seht Ihr zusätzlich zu den Matches FCK – Havelse, Braunschweig – Saarbrücken, Verl – Mannheim und Hallescher FC – Freiburg II zwei weitere Spiele. Hierbei handelt es sich um die Matches Türkgücü vs. Magdeburg und Viktoria Köln vs. Wehen Wiesbaden. Außerdem zeigt Euch Magenta Sport Begegnungen der Frauen-Bundesliga, im Basketball (EuroLeague, BBL), der HBL und der DEL. Doch notiert Euch nun die Eckdaten zur Übertragung des Aufeinandertreffens Kaiserslautern gegen Havelse:

Übertragungsbeginn: 13.45 Uhr

13.45 Uhr Spielbeginn: 14.00 Uhr

14.00 Uhr Moderator: Julian Engelhardt

Julian Engelhardt Kommentator: Thomas Wagner

1. FC Kaiserslautern (FCK) – TSV Havelse heute im LIVE-STREAM sehen

Wenn Ihr kein Fernsehgerät zur Hand habt, könnt Ihr die LIVE-STREAMS nützen. Denn: Magenta Sport strahlt sein gesamtes Programm ebenso im Internet aus. Somit könnt Ihr Euch ebenso die Partie zwischen dem FCK und dem TSV von überall aus anschauen. Hierfür eignen sich Notebooks, PCs, Tablets und Smartphones. Wenn Ihr kein Abo abschließen wollt, ist Euch bei der Plattform OneFootball geholfen. Jedoch müsst Ihr beim Kooperationspartner des Bezahlanbieters pro Spiel 2,99 Euro bezahlen und die App installieren.

Remis gegen die Viktoria aus Berlin: Nach einem Rückstand gleichen die Havelser aus, doch mehr mochte nicht mehr herausspringen. Somit nehmen beide Teams einen Punkt aus der Partie mit.#tsvhavelse #havelserjungs #soOderso #seit1912 #heimspiel #hdiarena pic.twitter.com/I9ymwfD38P — TSV Havelse 1912 (@TSVHavelse1912) March 7, 2022

Bei 1. FC Kaiserslautern (FCK) gegen TSV Havelse via LIVE-TICKER auf dem Laufenden bleiben: GOAL ermöglicht das

Wenn Ihr es vollkommen kostenlos angehen wollt, könnt Ihr den LIVE-TICKER von GOAL nützen. Damit informieren wir Euch zu allen Treffern, wichtigen Torchancen, Tauschen und Karten. Im Zuge dessen verschicken wir Euch als Zusatzservice Push-Nachrichten.

1. FC Kaiserslautern (FCK) gegen TSV Havelse im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die 3. Liga übertragen

Im Pay-TV: Magenta Sport Im LIVE-STREAM: Magenta Sport / OneFootball Im LIVE-TICKER: GOAL

1. FC Kaiserslautern (FCK) vs. TSV Havelse: Die Aufstellungen zur 3. Liga

Aufstellung Lautern: Raab - Winkler, Kraus, Tomiak - Hercher, Sessa, Ritter, Zuck - Wunderlich, Hanslik - Boyd. - Trainer: Antwerpen.

Aufstellung Havelse: Quindt - Riedel, Arkenberg, Fölster - Damer, Duker, Fröse, Teichgräber - Plume - Jäschke, Lakenmacher. - Trainer: Ziehl.