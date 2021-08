In der 1. Runde des DFB-Pokals treffen am Montag der 1. FC Kaiserslautern und Borussia Mönchengladbach aufeinander. Alles zu TV und LIVE-STREAM heute.

Abschluss des DFB-Pokal-Wochenendes im Stadion des 1. FC Kaiserslautern ! Der ehemalige Bundesligist und einstige Deutsche Meister empfängt den heutigen Bundesliga-Klub Borussia Mönchengladbach zum Duell in der 1. Runde auf dem Betzenberg. Anstoß ist heute Abend um 20.45 Uhr.

Ein Traditionsduell macht also den Deckel auf dieses Wochenende. Lautern ist mittlerweile in der 3. Liga angekommen und hat dort nach zwei Spieltagen noch keinen Sieg einfahren können. Für die Gladbacher ist es unter Neu-Trainer Adi Hütter das erste Pflichtspiel der neuen Spielzeit 2021/22.

Auch für das Pokalheimspiel gegen @borussia muss jeder Stadionbesucher seinen 3G-Status nachweisen. Wer nicht geimpft und nicht genesen ist, findet hier die Voraussetzungen und Möglichkeiten für einen Testnachweis: https://t.co/FBfe2ruGqT // #Betze #FCKBMG pic.twitter.com/R9uVviFH2O — 1. FC Kaiserslautern (@Rote_Teufel) August 6, 2021

Logischerweise geht der Bundesligist als klarer Favorit in das Duell, dennoch ist und bleibt der DFB-Pokal gut für Überraschungen. Mal sehen, wer sich am Ende durchsetzen wird. Das letzte Duell gab es im Februar 2012 - seinerzeit siegte Gladbach mit 2:1.

DFB-Pokal, Abschluss der 1. Runde auf dem Betzenberg - wenn Ihr 1. FC Kaiserslautern vs. Borussia Mönchengladbach heute live im TV und LIVE-STREAM sehen wollt, dann findet Ihr hier alle Informationen zur Übertragung. Und: Auch die Aufstellung wird hier bekanntgegeben.

DFB-Pokal: 1. FC Kaiserslautern vs. Borussia Mönchengladbach auf einen Blick

Duell 1. FC Kaiserslautern vs. Borussia Mönchengladbach Wettbewerb DFB-Pokal, 1. Runde Datum Montag, 9. August 2021 Uhrzeit 20.45 Uhr (MESZ) Ort Kaiserslautern

1. FC Kaiserslautern vs. Borussia Mönchengladbach live im TV sehen: Alles zur Übertragung des DFB-Pokals

Der DFB-Pokal ist zurück im deutschen Fernsehen - denn die neue Saison ist gestartet! Das bedeutet auch, dass ausgewählte Spiele immer im Fernsehen zu sehen sind. Doch wie sieht die Übertragungslage bei 1. FC Kaiserslautern vs. Borussia Mönchengladbach aus? Kommt das ganze Spiel im Free-TV, hat Sky seine Finger im Spiel oder ist sogar ein neuer Sender in die Rechtelage eingeschritten?

Soviel vorab: Ihr habt genügend Möglichkeiten das ganze Spiel aus Kaiserslautern heute in voller Länge im TV anzuschauen - konkret bleiben Euch zwei Optionen im Fernsehen und auch noch ein paar LIVE-STREAMs - dazu aber später mehr.

1. FC Kaiserslautern vs. Borussia Mönchengladbach im Free-TV: ARD zeigt das Pokalduell live

Zwei Spiele sind es an diesem Wochenende des DFB-Pokals, die live im FREE-TV zu sehen sind. Zum einen kommt das Duell des FC Bayern beim Bremer SV (wurde verschoben) auf Sport1 und das zweite Spiel ist tatsächlich das von Gladbach in Kaiserslautern.

Heute Abend ist das Erste mit von der Partie auf dem Betzenberg und zeigt das gesamte Spiel in voller Länge im Free-TV - das bedeutet für Euch, Ihr könnt ohne Mehraufwand auf der Couch Platz nehmen und Fußball heute live genießen.

Die ARD zeigt 1. FC Kaiserslautern vs. Borussia Mönchengladbach im Free-TV - hier sind die Details zur Übertragung

Übertragungsstart: 20.15 Uhr

Reporter: Tom Bartels

Übertragung aus Kaiserslautern

ca. 22.45: Zusammenfassung von den Spielen FC Viktoria Köln - TSG 1899 Hoffenheim FC Ingolstadt - FC Erzgebirge Aue Sportfreunde Lotte - Karlsruher SC



Vor der Partie sind noch die Tagesthemen auf der ARD-Agenda. Zudem kommen auch die besten Szenen der anderen Montagsspiele im Pokal nicht zu kurz - aus der Bundesliga ist nämlich auch noch die TSG 1899 Hoffenheim am Start.

1. FC Kaiserslautern vs. Borussia Mönchengladbach auf Sky: Pay-TV zeigt den DFB-Pokal

Im deutschen Fernsehen gibt es allerdings auch mit Sky einen weiteren Sender, der das anstehende Pokalduell zeigt. Um 20.45 Uhr läuft nämlich auch beim Pay-TV-Sender das Fußballspiel in voller Länge. Normalerweise zeigt Sky jedes Spiel des Pokalwettbewerbs in voller Länge im Einzelspiel und parallel stattfindende Duelle auch in der Konferenz.

Da 1. FC Kaiserslautern vs. Borussia Mönchengladbach jedoch den krönenden Abschluss des Wochenendes darstellt, wird es nur die Einzelübertragung geben. Diese sieht wie folgt aus:

Übertragung ab: 20.30 Uhr

Sender: Sky Sport 2 (HD)

Kommentar: Kai Dittmann

Teaser: Pokalkracher am Betzenberg: Das letzte Pokalduell der beiden vor 21 Jahren entschieden die "Fohlen" furios mit 5:1 für sich. Nun können sich die "Roten Teufel" revanchieren.

Auf Sky Sport 1 läuft derweil noch die Konferenz der frühen Pokalspiele, welche um 18.30 Uhr angepfiffen werden. Sollten diese noch laufen, dann könnt Ihr auf Sky Sport 1 sicherlich alles rund um den Pokal anschauen.

Nachteil des Angebots von Sky ist, dass Ihr ein Abonnement braucht und dementsprechend auch ohne nicht die vollen 90 Minuten oder mehr sehen könnt. Hier findet Ihr alle Infos auf der Sky-Homepage, um das für Euch passende Paket auszuwählen.

DFB-Pokal heute im LIVE-STREAM sehen: So wird 1. FC Kaiserslautern vs. Borussia Mönchengladbach

Die TV-Übertragung der ARD wollt Ihr nicht anschauen und ein Sky-Abonnement habt Ihr auch nicht? Dann müsst Ihr wohl oder übel nach einer Alternative Ausschau halten, das jedoch dauert nicht lange - denn alleine im Internet finden sich per LIVE-STREAM gleich drei legale und lohnenswerte Alternativen.

Wir stellen Euch vor, wie Ihr 1. FC Kaiserslautern vs. Borussia Mönchengladbach live im Stream verfolgen könnt!

Live mit dem Sky Ticket: 1. FC Kaiserslautern vs. Borussia Mönchengladbach im LIVE-STREAM

Wenn Ihr kein Abonnement von Sky habt und dennoch im LIVE-STREAM mitfiebern wollt, dann legen wir Euch Sky Ticket ans Herz. Mit diesem könnt Ihr ganz einfach ein langfristig angelegtes Sky-Abo umgehen und relativ spontan entscheiden, was Ihr anschauen wollt.

Ist es das Pokalmatch 1. FC Kaiserslautern vs. Borussia Mönchengladbach? Dann schaut am besten direkt hier vorbei, um die Vorzüge von Sky Ticket zu betrachten - hier sind sie jedenfalls nochmals kurz zusammengefasst:

Volles Drama - Stream den kompletten DFB-Pokal Stream alles von der besten 2. Liga aller Zeiten Doppelt so viel Bundesliga - Doppelt so viele Emotionen Stream die komplette Premier League Die Formel 1 und vieles mehr Auf bis zu 2 Geräten gleichzeitig streamen

Bei Sky Ticket gibt es drei mögliche Angebote - den Supersport Monat, das Supersport Jahr und das Supersport Jahr inklusive TV Stick - hier findet Ihr Details und könnt direkt buchen.

1. FC Kaiserslautern vs. Borussia Mönchengladbach im LIVE-STREAM auf Sky Go

Wenn Ihr Kunde bei Sky seid, dann ist es natürlich klar, wo Ihr das Spiel 1. FC Kaiserslautern vs. Borussia Mönchengladbach abgesehen von der TV-Übertragung am ehesten schauen könnt - nämlich beim Sky-eigenen Streamingdienstleister Sky Go.

Dieser hat nämlich alle LIVE-STREAMs im Programm, welche auch im Fernsehen live zu sehen sind. Einfach Stream auswählen und loslegen. Voraussetzung ist - natürlich - ein Abonnement bei Sky, bei welchem Ihr auch Zugang zu Sky Go erhaltet.

1. FC Kaiserslautern vs. Borussia Mönchengladbach im LIVE-STREAM der ARD

Die ARD ist bekanntlich ein TV-Sender, der für jeden kostenfrei empfangbar ist (der Rundfunkbeitrag sollte natürlich bezahlt sein). Wenn das Erste im TV eine Übertragung sendet, dann gibt es diese parallel auch im Internet zu sehen.

Im LIVE-STREAM kommt deswegen auch heute das DFB-Pokalspiel 1. FC Kaiserslautern vs. Borussia Mönchengladbach in voller Länge. Um 20.15 Uhr beginnt die Übertragung des Spiels. Ihr seht genau das gleiche Bild wie im regulären Fernsehen und könnt über diesen Link dorthin gelangen.

DFB-Pokal heute auch im LIVE-TICKER von Goal: 1. FC Kaiserslautern vs. Borussia Mönchengladbach kostenlos verfolgen

Ihr seid unterwegs und könnt am Montagabend den DFB-Pokal zwischen Kaiserslautern und Borussia Mönchengladbach nicht live im TV oder LIVE-STREAM anschauen? Dann seid Ihr hier bei Goal bereits an der richtigen Adresse - immerhin gibt es zu jedem Pokalspiel einen LIVE-TICKER.

Dieser ist kostenlos und hier unter diesem Link erreichbar. Und das Allerbeste: Hier verpasst Ihr kein Tor, keine Großchance und könnt sogar per Push-Benachrichtigung mitfiebern.

1. FC Kaiserslautern vs. Borussia Mönchengladbach: Die Aufstellung

Um 19.30 Uhr erscheinen an genau dieser Stelle die offiziellen Aufstellungen.

1. FC Kaiserslautern vs. Borussia Mönchengladbach im TV und LIVE-STREAM sehen