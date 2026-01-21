Zweifel bei den Klub-Bossen: 55-Millionen-Euro-Spieler bietet sich offenbar bei Real Madrid an

Grundsätzlich seien die Madrilenen daran interessiert, einen Innenverteidiger und einen Mittelfeldmann zu holen, der als Dirigent und Spielgestalter die Lücke ausfüllen kann, die Toni Kroos und Luka Modric mit ihren Abschieden hinterlassen haben.

Bei den Real-Verantwortlichen gebe es aber wenige Fürsprecher für den Portugiesen und mehr Zweifel daran, ob Ruben Neves tatsächlich die in Madrid geforderte Qualität besitzt, um dem Team weiterzuhelfen. Außerdem sähen die Bosse keinen aktuellen Handlungsbedarf, einen Spieler für einen höheren Millionenbetrag zu holen, der im kommenden Sommer ablösefrei zu haben ist. Der Vertrag von Ruben Neves bei Al-Hilal läuft nach der aktuellen Saison aus. Er hat ein lukratives Angebot zur Verlängerung vorliegen, doch sein Wunsch sei es, unbedingt für Real aufzulaufen. Dass ihm diese Chance eröffnet wird, erscheint aktuell aber sehr unwahrscheinlich.