Ruben Neves vom saudischen Top-Klub Al-Hilal hat sich selbst angeblich bei Real Madrid angeboten. Das berichtet Cadena SER. Demnach wolle der Portugiese am liebsten sofort zu den Königlichen wechseln, doch bei Real gebe es entscheidende Vorbehalte, sodass ein Transfer sehr unwahrscheinlich sei.
Zweifel bei den Klub-Bossen: 55-Millionen-Euro-Spieler bietet sich offenbar bei Real Madrid an
- Getty
Ruben Neves kann bei Al-Hilal verlängern
Grundsätzlich seien die Madrilenen daran interessiert, einen Innenverteidiger und einen Mittelfeldmann zu holen, der als Dirigent und Spielgestalter die Lücke ausfüllen kann, die Toni Kroos und Luka Modric mit ihren Abschieden hinterlassen haben.
Bei den Real-Verantwortlichen gebe es aber wenige Fürsprecher für den Portugiesen und mehr Zweifel daran, ob Ruben Neves tatsächlich die in Madrid geforderte Qualität besitzt, um dem Team weiterzuhelfen. Außerdem sähen die Bosse keinen aktuellen Handlungsbedarf, einen Spieler für einen höheren Millionenbetrag zu holen, der im kommenden Sommer ablösefrei zu haben ist. Der Vertrag von Ruben Neves bei Al-Hilal läuft nach der aktuellen Saison aus. Er hat ein lukratives Angebot zur Verlängerung vorliegen, doch sein Wunsch sei es, unbedingt für Real aufzulaufen. Dass ihm diese Chance eröffnet wird, erscheint aktuell aber sehr unwahrscheinlich.
- Getty Images Sport
Ruben Neves wechselt für 55 Millionen Euro in die Saudi Pro League
Ruben Neves war mit 20 Jahren vom FC Porto für 18 Millionen Euro zu den Wolverhampton Wanderers gewechselt. Dort blieb er sechs Jahre lang, bevor er 2023 für 55 Millionen Euro in die Saudi Pro League zu Al-Hilal ging.
Für Portugal hat er seit seinem Debüt im November 2015 in 63 Länderspielen auf dem Platz gestanden. Sein einziges Tor für sein Nationalteam erzielte er im November 2025 beim 1:0-Sieg gegen Irland in der WM-Qualifikation.
Die Zahlen von Ruben Neves in der Saison 25/26
- Spiele: 21
- Spielminuten: 1799
- Tore: 8
- Vorlagen: 4