"Zwei Wochen nacheinander? Nein, nein": Mohamed Salah sorgt nach dem Sieg des FC Liverpool gegen Brighton für einen Lacher

Nach diesen Ereignissen warteten die Journalisten natürlich gespannt in den Katakomben auf eine Reaktion Salahs. Dieser wollte sich aber diesmal nicht den Reportern stellen. Auf seinem Weg durch die Mixed Zone wurde er gefragt, ob er zwei Minuten habe. Grinsend antwortete er: "Zwei Wochen nacheinander? Nein, nein." Dann marschierte er weiter.

Dafür sprach sein Trainer bei Sky Sports. Slot sagte über Salah, dieser sei eine "Gefahr" für Brighton gewesen: "Sein erster Ballkontakt wäre beinahe ein Assist für Mac Allister geworden. Er war ständig involviert. Das war schön zu sehen, aber auch keine Überraschung."

Es sei eine "leichte Entscheidung" gewesen, den viermaligen Torschützenkönig der Premier League wieder in den Kader aufzunehmen. Näher wollte Slot aber auf den Zwist und das Gespräch am Freitag nicht eingehen: "Ich habe schon mehrmals gesagt, dass das, was zwischen uns gesagt wurde, auch zwischen uns bleiben wird."