"Vinicius tritt ihm ins Gesicht": Elche-Trainer fühlt sich um möglichen Sieg gegen Real Madrid betrogen und ledert gegen den Schiedsrichter

Dean Huijsen und Jude Bellingham retteten Real im Rahmen des 13. Spieltags von LaLiga das Remis. Zwei Treffer, die am Ende höchst umstritten waren - der Eingriff des VAR blieb aber beide Male aus.

Und das, nachdem Reals Präsident Florentino Perez nur wenige Stunden zuvor auf der Jahreshauptversammlung des Klubs die Qualität der Schiedsrichter in Spanien heftigst kritisiert hatte.

Nach einem Eckball von der rechten Seite setzte sich Bellingham beim Stand von 0:1 in der 78. Minute zentral im Strafraum durch und beförderte die Kugel an den Fünfmeterraum zu Huijsen, der Elche-Keeper Inaki Pena keine Chance ließ. Doch Bellingham hatte den Ball zuvor eigentlich, wenn auch unabsichtlich, an den Oberarm bekommen - der VAR Griff nicht ein, der Treffer zählte.

Ein ähnliches Bild nur neun Minuten später, als Bellingham der Ausgleich zum 2:2 gelang. Dem Tor des Engländers war jedoch ein vermeintliches Foul von Vinicius Junior an Torhüter Pena vorangegangen, wobei der Brasilianer den Schlussmann nach einem Treffer mit dem Knie im Gesicht eine blutende Nase verpasst hatte - auch hier griff der VAR nicht ein, das Tor behielt seine Gültigkeit.