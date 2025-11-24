Trainer Eder Sarabia hat nach dem 2:2 seines FC Elche gegen Real Madrid am Sonntagabend die Schiedsrichterleistung scharf kritisiert. Der späte Ausgleichstreffer der Königlichen hätte seiner Meinung nach niemals zählen dürfen.
"Vinicius tritt ihm ins Gesicht": Elche-Trainer fühlt sich um möglichen Sieg gegen Real Madrid betrogen und ledert gegen den Schiedsrichter
Hätten Real Madrids Tore gegen Elche nicht zählen dürfen?
Dean Huijsen und Jude Bellingham retteten Real im Rahmen des 13. Spieltags von LaLiga das Remis. Zwei Treffer, die am Ende höchst umstritten waren - der Eingriff des VAR blieb aber beide Male aus.
Und das, nachdem Reals Präsident Florentino Perez nur wenige Stunden zuvor auf der Jahreshauptversammlung des Klubs die Qualität der Schiedsrichter in Spanien heftigst kritisiert hatte.
Nach einem Eckball von der rechten Seite setzte sich Bellingham beim Stand von 0:1 in der 78. Minute zentral im Strafraum durch und beförderte die Kugel an den Fünfmeterraum zu Huijsen, der Elche-Keeper Inaki Pena keine Chance ließ. Doch Bellingham hatte den Ball zuvor eigentlich, wenn auch unabsichtlich, an den Oberarm bekommen - der VAR Griff nicht ein, der Treffer zählte.
Ein ähnliches Bild nur neun Minuten später, als Bellingham der Ausgleich zum 2:2 gelang. Dem Tor des Engländers war jedoch ein vermeintliches Foul von Vinicius Junior an Torhüter Pena vorangegangen, wobei der Brasilianer den Schlussmann nach einem Treffer mit dem Knie im Gesicht eine blutende Nase verpasst hatte - auch hier griff der VAR nicht ein, das Tor behielt seine Gültigkeit.
"Das ist ein klares Foul": Elche-Trainer wegen Ausgleichstor von Real Madrid außer sich
Elche-Coach Sarabia tobte hinterher wegen des zweiten Real-Tores. Er sei "nicht glücklich" mit dem Punktgewinn gegen den Tabellenführer, "überhaupt nicht. Ich habe es den Spielern schon gesagt, ich bin am Boden zerstört. Vinicius trifft nicht den Ball, sondern Penas Gesicht."
Sein Keeper sei wegen des Einsteigens von Vinicius dann nicht mehr in der Lage gewesen, noch einmal einzugreifen, betonte Sarabia. Pena fasste sich ins Gesicht und blieb aufgrund des Tritts die entscheidende Sekunde lang liegen, sodass der von Kylian Mbappe wieder in die Mitte des Fünfmeterraumes gebrachte Ball von Bellingham eingeschoben werden konnte.
"Pena hat nicht mehr gesehen, was abging", erklärte Sarabia. "Vinicius tritt ihm ins Gesicht, deshalb sieht dieses jetzt auch so aus. Das ist ein klares Foul." Es mache ihn "wütend, meine Zeit damit zu verschwenden, über solche Dinge zu reden", führte der 44-Jährige aus. "Wenn man gegen Real Madrid spielt, so viele Dinge richtig macht, zweimal führt und dann sieht, wie bestimmte Dinge das Ergebnis beeinflussen - das macht dich sauer."
Real-Boss Florentino Perez wütete gegen die Schiedsrichter
Die in Spanien ohnehin schon vorherrschenden Diskussionen über die Schiedsrichter dürften nun nicht leiser werden. Bereits vor dem Spiel hatte pikanterweise Real-Boss Perez zu einem Rundumschlag gegen das spanische Schiedsrichterwesen ausgeholt.
"Das Niveau der spanischen Schiedsrichter ist inakzeptabel. Es ist eine Schande, dass die FIFA für die jüngste Klub-Weltmeisterschaft keinen einzigen spanischen Schiedsrichter nominiert hat", schimpfte Perez auf der JHV des Klubs und spielte gleichzeitig erneut auf die Negreira-Affäre an, wobei Erzrivale FC Barcelona dort in einen Korruptionsskandal verwickelt ist.
"Und natürlich ist es nicht normal, dass Barcelona dem Vizepräsidenten der Schiedsrichter über mindestens 17 Jahre hinweg mehr als acht Millionen Euro gezahlt hat. Was auch immer der Grund dafür sein mag. Der Vizepräsident der Schiedsrichter bekleidete wichtige Positionen. Ein Zeitraum, der zufälligerweise mit Barcelonas besten Ergebnissen in unserem Land zusammenfällt."
Real Madrid: Die Anzahl der wichtigsten Titel im Überblick
- LaLiga: 36
- Copa del Rey: 20
- Champions League: 15
- Europa League: 2
- UEFA-Supercup: 6
- Klub-WM: 5