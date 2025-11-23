Rundumschlag gegen Barcelona, Javier Tebas und die UEFA! Präsident von Real Madrid hält auf Mitgliederversammlung brisante 78-Minuten-Wutrede

Bei seinem Rundumschlag legte sich der 78-Jährige quasi mit jeder Institution an, mit der er sich in der jüngeren Vergangenheit angelegt hatte. Barca warf er indirekt Manipulation vor, als er auf den Korruptionsverdacht gegen die Katalanen im Zuge der Negreira-Affäre zu sprechen kam. Demnach soll der einstige Vizepräsident des spanischen Schiedsrichter-Ausschusses, Jose Maria Enriquez Negreira, zwischen 2001 und 2018 über sieben Millionen Euro an Zahlungen vom FC Barcelona erhalten haben - bis heute dauern die Ermittlungen an.

Ein Vorgang, der laut Perez "nicht normal" sei. "Er hatte Schlüsselpositionen im System inne und hat über Beförderungen und Degradierungen von Schiedsrichtern entschieden", sagte er. Der Zeitraum falle "zufällig mit den besten sportlichen Ergebnissen des FC Barcelona zusammen", betonte Perez und belegte seinen Vorwurfe mit den Platzverweisen gegen Barca und die Königlichen sowie deren jeweiligen Gegner.

Während 126 Real-Profis vom Platz gestellt wurden und auf der Gegenseite 124, herrschte bei Barca im Verhältnis ein deutliche Ungleichgewicht. In Zahlen: 108 Rote Karten stehen 169 der Gegner gegenüber. "Die Zahlen sprechen für sich", sagte Perez und betonte: "Halten Sie es für normal, dass manche Real-Spieler mehr Europapokale als Meistertitel haben?" Heißt: Laut Perez hätten Real in diesem Zeitraum deutlich mehr Meistertitel zugestanden, die Schiedsrichter hätten aber Barca bevorzugt.